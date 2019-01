Megnéztük Veres Mónika Whitney Houston-estjét az Orfeumban - képekben

Élő zenekaros koncerten énekelte Whitney Houston és más szupersztárok dalait az Orfeumban tegnap este Veres Mónika.

A koncert Whitney Houston dalaival kezdődött, majd Nika saját dalaival folytatódott: elhangzott a Száz felvonás című sláger, az Emlékkép, a Lélegzem, később Natalie Cole-tól az I Say a Little Pray for You.



Ezután pörgősebb Whitney-dalok következtek, Need Somebody to Love Me, Dance with Somebody - és ahogy Rejtő írta: az úri közönség táncolt, kellemes házibuli hangulat alakult ki.



A szünet után ismét Whitney Houston, illetve Luther Vandross és Michael Jackson dalai következtek, majd egy Beyonce-mix. Aki követi az énekesnő karrierjét, nyilván értesült róla, de élőben még inkább lenyűgöző, ahogy Nika felér minden egyes előadóval, hogy bírja hanggal, ahogy a Crazy in Love majd' szétrobbantja a mulató falait. A személyes kedvencem Stevie Wonder: I Wish című dala volt - ekkor már aki tudott, táncolt a közönségből, a Keep on rollin' pedig már csak a hab volt a tortán.



Az egyetlen megjegyzésem, hogy a műsort kár emlékezésnek vagy tisztelgésnek eladni - világhírű popslágerek voltak egy fantasztikus

énekesnő előadásában, egy elegáns vacsora és házibuli keretében.



Kép és szöveg: Szatmári Péter

Megnéztük Veres Mónika Whitney Houston-estjet az Orfeumban - képekben - klikk a fotóra

[2019.01.20.]