Győrben már köszönetet mondtunk a Zenéért! - hódított az ABBA Show

A világ legjobb ABBA emlékzenekara hétfő este az Audi Arénában adott felejthetetlen koncertet. Világszínvonalú előadásról érzelmek nélkül képtelenség írni, hiszen olyan dallamok csendültek fel, amely a egészen a szívekig hatolt. Kedd este folytatás, már Budapesten.

The Show: A Tribute To ABBA eddig 40 országban közel 700 koncertet adott, s hazánkban is többször felléptek már. Győrben először 2010-ben tapsolhattunk nekik, amikor a Győri Nyár keretében látogattak el hozzánk, majd néhány éve az Audi Arénát is megtöltötték. Ahogy hétfő este is rengetegen voltak kíváncsiak a leghitelesebb ABBA emlékzenekarra. A varázslat kicsivel este nyolc után kezdődött.

A színpadon a Londoni Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Waterloo zenekar játszott, a két gyönyörű svéd énekesnő, Camilla Hedrén és Katja Nord pedig elhitette velünk, hogy Agnetha Fältskog és Anni-Frid Lyngstad látható és hallható. Szinte a megszólalásig hasonlítanak az eredeti tagokra, s a hangjuk is annyira hiteles, hogy a legvérmesebb ABBA rajongók is elismerően nyilatkoznak róluk, világszerte. A Ring-Ring című slágert egyébként svédül énekelték el, ami külön megfűszerezte a hangulatot. Csakúgy, ahogy a magyar szavak, amelyekkel a közönséghez szóltak, majd szórták a puszikat és a véget nem érő mosolyokat.

A felcsendülő dalok egytől egyig olyan időtálló szerzemények, amelyeket mindenki ismer, dúdol, énekel és kötődik hozzájuk valamilyen élménye. A Waterloo természetesen nem hiányozhatott a koncert elejéről, hiszen 1974-ben az Eurovíziós Dalfesztivált ezzel nyerte meg a svéd csapat, s vált szinte egy csapásra ismertté az egész világon. A Mama Mia különleges „svéd ujjtánca” is sokak számára ismerős volt, nem is kellett sokat biztatni a közönséget, hogy csatlakozzanak. Az I do, I do, I do, I do mindig ünnep, hiszen Ulf Andersson személyében olyan zenész szaxofonozott, aki együtt turnézott az eredeti felállással. Sőt, ezt a dal közösen szerezték Benny Anderssonnal. Ulf egyébként többször is visszatért a színpadra, a szaxofon mellett fuvolázni is hallhattuk. Belegondolni is elképesztő: ez az ember végigélte a könnyűzene történetének egyik legsikeresebb csapatának tündöklését!

A slágerek pedig csak jöttek megállíthatatlanul: Honey, Honey, Super Truper, Gimme! Gimme!, Gimme!, Voulez Vous, Our Last Summer, Summer Nigh City, Dancing Queen, csak hogy tényleg néhányat említsünk. A Fernando és a Chiquitita szintén elhangzott, s érdemes arra is kitérni, hogy a szövegük nagyon komoly tartalommal is bír. Nem véletlen, hogy ezekhez a Neoton Família is szívesen nyúlt: a magyar fordításban ügyeltek rá, hogy ne változtassák meg az üzenetet. Érdemes meghallgatni őket! S ha már a Neotont emlegetjük: az ABBA volt az első olyan zenekar, amelyik bátran nyúlt a vokális hangzáshoz. Erdős Péter zsenialitását dicséri, hogy felismerte, ezt a vonalat követve a Neoton is nemzetközi sikerekre viheti.

"Volt valami a levegőben azon az éjszakán

A csillagok fényesek voltak, Fernando

Neked és nekem ragyogtak

A szabadságért, Fernando

Bár sosem gondoltuk azt, hogy veszíthetünk

Nem bántuk meg

Ha meg kellene ugyanazt rennem

Megtenném, Fernando barátom!" – Fernando

"Chiquitita te és én tudjuk

Hogy a fájdalom jön és megy

És a sebek begyógyulnak

Majd újra táncolni fogsz és vége lesz a fájdalomnak

Nem lesz időd gyászolni." – Chiquitita



Maradjunk még egy kicsit a mondanivalónál: a One Of Us és a The Winner Takes It All-ban fájdalmas szakításokat énekeltek meg a lányok. Nem szégyellve az érzéseket, a sebeket, a vágyakat és az önvallomást sem.

"De mondd, tud ő úgy csókolni,

Ahogy egykor én csókoltalak?

Ugyanazt érzed,

Amikor kimondja a neved?

Valahol mélyen belül

Tudnod kell, hogy hiányzol

De mit is mondhatnék,

A szabályokat muszáj betartani..." – The Winner Takes It All

Az ABBA sikere egyébként ebben is rejlik: hétköznapi gondolatokat, gondokat, érzéseket, vágyakat zenésítettek meg. Gondoljunk csak a Money, Money, Money-ra, amely a gazdagságról, s minden velejárójáról szól. Ki nem játszott volna már el a gondolattal, hogy egyszer nála is beüt a főnyeremény?!

A produkció egyébként attól is világszínvonalú, hogy a külsőségekre is a legapróbb részletekig figyel: a jelmezek a 70-es évek hőskorát idézik, egyeznek azzal, amelyet a valódi ABBA tagok viseltek a színpadon. A showt pedig a zenészek is hozták, akik együtt éltek az előadással. A karmestert egyébként is rendre bevonták a dalokba, még inkább élővé téve a koncertet. S hogy az idővel is haladnak: 21. századi ledfal technika is segített a hangulat fokozását, a közös éneklést. A show része volt az is, hogy kellő időben állították fel a közönséget egy kis mozgásra például a When I Kissed The Theacher-nél, vagy az előadás vége felé.

Hangolódj velünk a kedd esti budapesti koncertre!

Mert sajnos eljött a show vége, ezek a zseniális zenészek és a színpad főszereplői elköszöntek tőlünk, naná, hogy magyarul! Ezért innen is köszönet illeti őket, különösen azért, mert még Győr nevét is hibátlanul mondták ki búcsúzóul. Ők továbbmennek, hogy kedden Budapesten varázsoljanak, mi pedig itt maradtunk, hogy ébren éljük tovább az ABBA-álmot... Nem is maradt más hátra, mint összegezni, egy dalcímmel: Thank You For The Music!

– Havassy Anna Katalin –

Fotó: O. Jakócs Péter, Győr+ Média

[2019.03.26.]