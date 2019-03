Majka és a Halott Pénz a SZEN-en!

A győri egyetemisták legnagyobb bulija idén sem maradhat el! A SZEN továbbra is a megszokott magas színvonalon kínál kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget, nem csak diákok számára. Az idei két legnagyobb név a fellépők közül Majka és a Halott Pénz.

A Széchenyi Egyetemi Napok már évek óta a tavasz legnagyobb bulijai közé tartozik. A hazai zenei élet nagyágyúi lépnek fel a rendvénysátorban, a legnépszerűbb sportágakat lehet kipróbálni és számos érdekes kísérőprogramon lehet kiélni a kreativitást. A SZEN mára már nem csupán az egyetemistáknak, hanem a győrieknek is közkedvelt programsorozata.

– A kezdésig 19 nap van még hátra, s az már most is látszik, hogy az idei SZEN is sokakat vonz majd – kezdte a sajtótájékoztatón Radnóti Ákos alpolgármester. – A városban egyébként is sok a kulturális program, érthető, hogy mindenki a legjobbat akarja kínálni. A SZEN mostanra már igazi fesztivállá nőtte ki magát, a legnívósabb hazai előadók lépnek a színpadon. Az egyetem környéke az elmúlt időszakban tovább fejlődött, egyre szebb környezetben kapcsolódhatnak ki a diákok. A sétányt például különösen szeretek, ahogy a rekortán borítású futópályát is. Most a szórakozásé lesz a főszerep, utána pedig indul a vizsgaidőszak, amihez sok sikert kívánok mindenkinek! – zárta az alpolgármester.

Szlotta Bence a SZEN egyik főszervezője bemutatta a nemrég elkészült hivatalos videót, amely röviden összefoglalja, miért is emelkedett a négynapos rendezvény a fesztiválos sorába: vidámság, közös élmények, szórakozás, kihívások, erőpróbák, sportteljesítmények és önfeledt kikapcsolódás vár mindenkire, aki úgy dönt, jegyet vált. Persze ahogy az már lenni szokott: most sem csak a hallgatókat, hanem a városban és a környéken élőket is szeretettel hívják és várják. A legnagyobb vonzóerőt kétségkívül a fellépő zenekarok névsora jelenti. Idén is a legnagyobb közül sikerült elhívni olyanokat, akik mindenki ízlésének megfelelnek. Az első napon tapsolhatunk az Animal Cannibals szövegeinek, Dér Heni egyedi és hibátlan hangjának, hogy aztán Pixa is megmozgassa a közönséget. Szerdán leginkább az alternatív műfaj kedvelői örülhetnek, hiszen érkezik a Brains, az Irie Maffia, és a Supernem is. Csütörtökre és péntekre várják a legtöbb látogatót, hiszen előbb fellép a Halott Pénz, majd másnap az ügyeletes szupersztár Majka adja a ritmust és a szöveget. De fellép még a Hősök, a Barbárfivérek, a Fish!, a BSW, Metzker Viki és még sokan mások.

Az is kiderült, hogy a bérletek és a jegyárak idén egy kicsit drágultak, ám még mindig igazán hallgatóbarátok. Az elővétel természetesen most is működik, ahogy az is, hogy a város több pontján is megvásárolhatók. Ezt egyébként a város támogatásának is köszönhetik a szervezők. A jegyárakról bővebben szintén a honlapon olvashatnak az érdeklődők.

S nincs SZEN sport nélkül! Erről már Horváth Kinga a HÖK munkatársa tartott ismertetőt, amelyből kiderült: a legnépszerűbb sportágak – labdarúgás, crosscore, falmászás, sárkányhajó, evezés, tollaslabda – most is lesznek, ám sok újdonságot is tartogatnak a szervezők: strandröplabdára is lehet nevezni, ahogy a pilates is először lesz választható. A püspökerdei futásra közel 600 nevezést várnak, míg a SZEHero is egyre népszerűbb. Ez utóbbiban egyébként a Magyar Honvédségtől is segítséget kapnak az egyetemisták.

A visszaszámlálás tehát megkezdődött, ahogy a bérlet- és jegyértékesítés is. A város egyik legszínesebb fesztiváljává fejlődött SZEN pedig mindenkit sok szeretettel vár, hiszen ez a II. SZENeszter legnagyobb bulija!

– Havassy Anna Katalin –

Fotó: O. Jakócs Péter, Győr+ Média

[2019.03.27.]