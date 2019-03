Újabb siker! A magyar zenekar visszatér az Arad Open Air fesztiválra!

Június 30-án ismét az egyik legnagyobb román zenei fesztiválon játszik a zenekar

2018-ban első ízben számoltunk be a Dirty Slippers zenekar sikeréről, hiszen tavaly szeptemberben első magyar zenekarként kaptak meghívást az Arad Open Air Festival nagyszínpadára, ahol olyan világsztárokkal állhattak egy színpadra, mint Goran Bregovic.



A Dirty Slippers pár napja tette közzé az idei turnémenetrendjét, amelyen már több mint 30 fontos fesztiválkoncert dátuma is látható. Ezt követően, hétfőn, Lobó-Szalóky Lázár, a zenekar frontembere az ATV és a TV2 stúdiójában jelentette be az örömhírt, hogy a zenekar idén is fellép a fesztiválon, június 30-án. Az Arad Open Air Festivalon idén is világsztárok lépnek fel, hiszen fellép többek között Paul Van Dyk és Marcus Schulz is.



A magyar zenekar frontembere nemrégiben Pro Arte-díjat vehetett át a budapesti Gellért Hotelben, legújabb daluk az Éjféltől pedig januárban jelent meg:



Éjféltől:

[2019.03.29.]