"Alig merek belegondolni milyen érzés lesz...." - interjú a Xenon zenekarral

Jubileumi, 20. évét ünnepli 2019-ben az évek alatt motoros- és rockzenei berkekben ikonikussá vált Harley Davidson Feszt. Éppen ezért nem meglepő, hogy az idei himnuszukat éppen egy nagy visszatérő, a Xenon zenekar írta. A 30 éves csapat neve ennek ellenére nem meglepő, ha egyelőre még ismeretlenül cseng a hazai zenei érában, hiszen a hangulatos magyar hardrockot játszó együttes 1985 körüli alakulása után nagyjából 30 évre eltűnt. Fesztiválhimnuszíróként idén mégis ők nyitják meg a Balaton parti bulit, így gondoltuk jól kikérdezzük őket: Rezsővel, a basszerossal beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről. Nagy dolog, hogy ti írhattátok meg a jubiláló Harley Davidson Fesztivál himnuszát. Hogy történt a felkérés? Hát ez nagyon jó sztori, a Harleyben akartunk vásárolni 1-2 motoros cuccot és véletlenül összefutottunk a nagyfőnökkel, akit már ismertünk régóta. Beszélgettünk, szóba került, hogy nemrég újra elkezdtünk zenélni, aztán megmutattuk neki a demó anyagot is – ő ránk nézett és csak annyit mondott; na, ez az! A miénk volt a himnusz. Mondanom sem kell, hogy nagyot fordult velünk a világ: klipforgatás, egyeztetések hada és természetesen készülés az Open Roadra, ami hatalmas mérföldkő a zenekar életében. A klip kedvéért nem kevés motoros vonult fel a belvárosban. Április hatodika történelmi dátum volt a zenekarnak, imádtuk azt a 24 órát! Nagy nyüzsgés a Harleyban, több száz motoros tavasznyitó gurulása, mindez a videónk kedvéért! Alig akartuk elhinni! Mi pedig ráadásul az élbolyban lehettünk, ahonnan tökéletes kilátás nyílt a forgó kamerákra – egy különleges amerikai Jeepből vett minket a stáb, plusz négy motoros operatőr is dolgozott! Ez a nap örökre bevésődött az emlékezetünkbe! Himnuszíróként ti nyitjátok meg az idei fesztivált. Készültök bármiféle meglepetéssel a közönségnek? Őszintén szólva alig merek belegondolni a helyszínen milyen feeling, lesz, hogy mi nyitjuk meg a bulit, és mindenki a mi himnuszunkat fogja dúdolni, hiszen már most nagyon várjuk, és nagyon izgulunk. És csak természetes, hogy szeretnénk egy kis meglepetéssel kedveskedni a nagyérdeműnek, de ez maradjon egyelőre titok!



30 éves is elmúlt már a zenekarotok, bár korántsem volt végig aktív. Hogyhogy pár éve újra összeálltatok? Sajnos úgy hozta az élet, hogy alakulás után rögtön elszólított a sorkatonaság, aztán pedig a család került a központba mindenkinél. Viszont 2017-ben az egykori zenekarvezető valamiféle hirtelen jött ötletből egy pillanat alatt összehozta a régi csapatot. Ennek a hirtelen fellángolásnak a végeredménye pedig egy rég várt album lett, amit kitehetünk a polcra, és egy-két buli - aztán újra vége lett az egésznek. A régi csapatból ma már csak ketten vagyunk Varga Gábor gitárossal, de az új dobossal és énekessel sikerült végülis életben tartani és újra aktívvá tenni a Xenont. Térjünk vissza a múltba. Emlékeztek még a legelső próbára, koncertre? Mókás volt: nagyon fiatalok voltunk és keményen lázadtunk, mint mindenki abban a korban. Ekkor 1984 és 1986 között vagyunk, ami azért eléggé behatárolja a lehetőségeket, de zenekari szempontból nem volt nagyobb akadály, mindenki zúzott. Igaz, 4-5 akkordnál többet nem nagyon ismertünk, de a lelkesedés nagyon nagy volt! Az erősítőink például mind házilag tákol szerkezetek voltak. Az első próbára is tökéletesen emlékszem: Gabiéknál volt a pincében, hideg volt, a leheletünk is látszott, de mindenki rockot hallgatott otthon a bakeliten, tehát az út és a vágyak teljesen egyértelműek voltak! Aztán az első koncerten hat számot játszottunk a Ricse előzenekaraként, és fel is oszlottunk. Aztán Feróékkal tértetek vissza. Honnan a barátság? A nyolcvanas években Érden nem volt nagyon rockot játszó banda, ezért ha jött egy rock zenekar mindig minket hívtak előbulizni. Így történt ez egykor a Ricse esetében is. Mi összebarátkoztunk Gidóval, ez a barátság pedig a mai napig tart - és így vezetett egyenes út az Arénába, a Beatrice szülinapi nagykoncertjére is 2018-ban, ami kitűnő lehetőség volt megint újraalakulni. Június elején beindul a fesztiválszezon. Milyen terveitek vannak még a nyárra az alsóörsi bevetés után? A fesztiválszezon, igen az Alsóörsivel kezdődik, de a tavaszi turnénk közösen a Rómeó Vérzik zenekarral volt, ami már rendesen beindította az évünket. A nyári szezontól ez a körút véget ér, de olyan havi kettő-három buli azért le van már kötve, ami persze nem sok, de azért nem is olyan rossz, ha azt nézzük, hogy szinte csak most állt fel újra a csapat! -q- [2019.06.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje cajon dob hangszer [2019.05.28.]

