Hallgasd meg! peterjabin ft. Emy - Új vágy Mutatjuk peterjabin ft. Emy - Új vágy újdonságát. Nézzük, hanyast adsz a dalra. A klipet teljesen spontán forgatták, a reakciókat pedig a két bulldogra bízták. Játszik benne a dj-producer peterjabin, azaz Jabin Peti saját kutyája, Archiebald is. „A fiú főszereplő, Archiebald személye adott volt, mar csak egy kislányra volt szükség, ráadásul olyanra, akit még nem ismer Archie, hogy tényleg hiteles legyen az „ismerkedés”. A kutyák a forgatás során semmilyen idomítást, instrukciót nem kaptak, csupán a spontán reakcióikat, egymás iránti közeledésüket rögzítettük, bízva abban, hogy a kémia csodákra képes. A két eb egyébként tényleg egymásra talált!”- mesélte Peti. Az alap már korábban megszületett, de még nem találta meg a hangját. „Emyvel a kiadón keresztül ismerkedtünk meg, egy stúdiófelvételen hallottam először énekelni, és akkor már tudtam, az ő hangja kell ehhez a dalhoz.”- mesélte Jabin Peti. A dalszöveg alapja egy új kapcsolat kezdete, a szerelem első látásra, ötletet a saját kapcsolataikból merítettek. „Emy akkor jött össze a barátjával és nekem is friss volt a kapcsolatom, így azonnal megegyeztünk abban, hogy a dal szövege is egy új vágy megszületéséről fog szólni, hiszen mindkettőnk életében nagyon frissek és erősek a szerelmes élmények!” Hanyast adsz az Új vágy dalra? VOKS LENT!



