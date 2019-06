Új helyszínen rendezik a VOLT Fesztivált Június 25-én új helyszínen, a korábbi szomszédságában nyitja meg kapuit a 27. Telekom VOLT Fesztivál. Az új helyszín megújult környezetet és új színpadokat, programokat is jelent. A VOLTra jellemző sokszínűség jegyében hazai- és világsztárok egész sora érkezik Sopronba: színpadra lép a Slipknot, a Black Eyed Peas, Slash, a Cypress Hill, Parov Stelar, Robin Schulz és a Papa Roach és itt ünnepli 15. születésnapját a Halott Pénz.



A Telekom Magenta Vibe Chatbotjával pedig hozzáférést kaphatnak a fesztiválozók a titkos bulikhoz és exkluzív élményekhez. Kedvezményes jegyek június 14-ig kaphatók. A fesztivál indulása óta állandó kérdés az esemény helyszíne. Nem véletlen, hiszen az 1993-ban mindössze 800 néző részvételével a Soproni Sportcentrumban elindult VOLT már az első évtizedben Magyarország egyik leglátogatottabb vidéki fesztiválja és egyben legfontosabb turisztikai eseménye lett.



A sportcsarnokot 2001-ben nőtte ki, ekkor költözött át a Lővér Kempingbe, amely több, szomszédos területtel együtt 2018-ig adott otthont a VOLT-nak.



Világsztárok a Volt Fesztiválon



A magyar zenei élet színe-java mellett idén is számos világsztár érkezik Sopronba.



“Továbbra is célunk, hogy a Telekom VOLT Fesztivál igazán sokszínű zenei kínálatot mutasson fel. Ennek megfelel az idei program is, amely napról-napra, színpadról-színpadra ígér igazán eklektikus programot” – mondja Fülöp Zoltán, főszervező.



"A világ egyik legzseniálisabb gitáros-ikonja, Slash már másodszor játszik a fesztiválon, csakúgy, mint a Papa Roach, de jön a fékezhetetlen energiával tomboló Slipknot, a legendás kaliforniai hip hop csapat, a Cypress Hill, az újra aktívan koncertező Ugly Kid Joe, a svéd dance-metal/metalcore zenekar, az Amaranthe, az ismét az eredeti trió-felállásban turnézó Black Eyed Peas pedig az összes slágerét elhozza a VOLT közönségének. A Telekom VOLT Fesztivál EDM fronton is erős: olyan előadók ígérnek felejthetetlen partykat, mint a Grammy-díjra is jelölt Robin Schulz, Lost Frequencies, Parov Stelar, Martin Solveig, Friction, a Kollektiv Turmstrasse, de a finomabb zenét kedvelőkre is gondoltak a szervezők, így a Kruder & Dorfmeister, a Nouvelle Vague, vagy az olasz származású amerikai dalszerző-zseni, Laura Pergolizzi, azaz LP is koncertezik majd Sopronban" – teszi hozzá a szervező.

