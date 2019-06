Generációkon át: Toto koncert Budapesten A ’40 Trips Around the Sun‘ címet viselő turnéjuk keretében a Toto zenekar volt a Budapest Aréna vendége csütörtökön.

A zenekar utoljára a 35 éves fennállásukat ünneplő turnén járt nálunk 4 éve (kicsit sokáig tart egy világkörüli turné) – most a 40. évfordulójukat is megünnepelték a szép számú magyar – és környékbeli – rajongójukkal. Ezúttal az Aréna hosszabbik oldalán volt a színpad, így is olyan jó ¾-ed ház jöhetett össze. A koncert inkább a 30 pluszos (de lehet, hogy inkább a 40 pluszos) rajongókat mozgatta meg, láttam szép számmal inkább az idősebb, 50 feletti koncertlátogatókat is.



ZFG: az új generáció



Steve Lukhater mutatta be így őket, az előzenekar az egész turnén a ZFG nevű formáció, ami nem véletlen: a gitáros Trev Lukhater Steve Lukhater (a Toto gitárosa) fia, a basszusos Sam Porcaro Mike Porcaro (a Toto eredeti basszusgitárisa) fia. A dobos a One Direction dobosa, Josh Devine az énekesük pedig Jules Galli volt. Egy kicsit féltem a srácokat, annyira nem játszottak jó zenét, mint amennyire mutatták, hogy ők milyen nagyszerűek. Trev Lukhater le sem tagadhatná – mondjuk miért tenné -, hogy ki az apja, a gitársound-ja nagyon hasonlít Stevé-re. Az énekes srác hangja nagyon irritált, a számaik sem voltak többek dallamos, rockos kicsit progrokos szárnybontogatásnál. Majd meglátjuk mi lesz belőlük…



40 év: a zenészek



Az „eredeti” Toto-ból sajnos már csak Steve Lukhater, Steve Porcaro (billentyűk) és Joseph Williams (ének) szerepelnek a zenekarban, de mindig nagyon jó session zenészekkel oldják meg a turnékat. (David Paich – az eredeti billentyűsük – elvileg fog majd még csatlakozni a zenekarhoz, de sajnos az ő egészsége sem tökéletes már…) Nekem a kicsit korábbi felállásaik jobban bejöttek: ott Simon Philips dobolt, Nathan East bőgőzött, még Boby Kimball is éneklgetett pár számot. Ezen a turnén David Paich-t Dominique "Xavier" Taplin – aki egyébként már Prince-szel is zenélt – helyettesíti. A perkás a legendás Lenny Castro, Shem von Schroeck basszusozik, Warren Ham szaxofonozik, fuvolázik és vokálozik, és Shannon Forrest dobol.



40 év: hatalmas zenei repertoár: Africán túl



Pontban 9 órakor kezdtek és egy kicsit 11 után fejezték be a koncertet, ami teljesen elfogadható mostanában. Az Arána meglepően jól szólt, ilyen az amikor értenek a keveréshez a hangtechnikusok. A koncert nagyából 3 részre lett osztva. Összesen 21 számot hallhattunk: a Devil’s tower-rel kezdtek (új szám), majd mindjárt az egyik legnagyobb slágerükkel folytatták: a Hold The Line jött. A Lovers In The Night majd az Alone következett: minden számban volt valami kis plusz, vagy egy brutál gitárszóló – mondjuk az majdnem minden számban volt, vagy egy másik hangszeres szóló. Ezután az I Will Remember következett, amit én nagyon szeretek és eddig még nem emlékszem, hogy hallottam volna élőben. A koncerten ez volt az egyik csúcspont számomra – kettő volt még: a Georgy Porgy és a Lion című számok közben. Ezt a blokkot a Rosanna zárta, uána játszottak egy akusztikus részt, benne a Georgy Porgy-val és a Human Nature című Jackson feldolgozással. Ez a rész egy zongoraszólóval zárult le, majd jött a záró harmad: benne a Girl Goodbye, a Lion, a Dune, a While My Guitar Gently Weeps Beatles feldolgozás, a Make Believe és ’A’ SZÁM: az Africa a végén. Erre a számra feljött az előzenek is és együtt fejezték be a koncertet. A Home of The Brave volt az egyetlen ráadás.



Szerencsére megnéztem előre a setlist-et így fel voltam készülve, hogy mit kapok. Kénytelen leszek legközelebb is meghallgatni őket, mert ezek számomra közel sem a legkedvesebb Toto számok voltak: a feljebb említett 3 számot hagynám benne egy általam válogatott koncertre. Valaki már írta: 11 lemezről játszottak számokat, ami mindenképpen egy megsüvegelendő teljesítmény. Kíváncsi vagyok legközelebb mivel lepnek meg bennünket.



