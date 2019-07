Rocksuli a Madách Szinházban - jegyek, időpontok itt Rocksuli a Madách Szinházban - jegyek, infok, időpontok itt Jegyek, előadásidőpontok ITT



A Rocksuli színrevitelének jogát közvetlenül a londoni bemutató után nyerte el a Madách Színház és Szirtes Tamás, és ezúttal is non-replica változat készül a musicalből, ráadásul a kontinensen először Budapesten lesz látható Andrew Lloyd Webber sikerdarabja. A Rocksuli az azonos című, 2003-ban nagy sikert aratott film nyomán készült. Mike White forgatókönyve egyszerre himnusz a rockzenéhez és különös szerelmi történet. A főszereplő Dewey Finn, a munkanélküli rockzenész, aki a barátja neve alatt helyettesítő tanári állást vállal egy elit magániskolában. Dewey, az idealista álmodozó rockbandát szervez a kisdiákokból… A film forgatókönyvéből Julian Fellowes, a népszerű Downton Abbey című sorozat atyja írta a musical szövegkönyvét. A dalszövegeket Glenn Slater szerezte, aki a Kis Hableány, illetve a Love Never Dies dalszövegeit is írta. Andrew Lloyd Webber legújabb musicalje 2015 decemberében debütált a Broadwayn, majdnem egy évvel később pedig a londoni West Enden. A Rocksuli musical szinte teljes zenéjét Andrew Lloyd Webber szerezte, szemben a filmmel, amely a kor nagy rockslágereit tartalmazta. Egyetlen egy dal azonban a filmből bekerült a musicalbe is.



