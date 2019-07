Képgalériák • Campus Fesztivál 2019 - szerda Akár rekord is lehet a Campus Fesztivál 2019-en - képes beszámoló Szerdán 14 órakor, azaz pontosan a meghirdetett időpontban nyitotta meg kapuit a 12. Campus Fesztivál. A debreceniek évről évre magasra teszik a lécet, tavaly is rekordot döntöttek: 108 ezren szórakoztak a Nagyerdei Stadion mellett. Idén a könnyűzenei programokhoz új kísérőrendezvények csatlakoztak, a Campus ART a különböző művészeti területeket fogja össze a Békás-tónál, a Campus KID pedig péntektől egyedülálló programsorozattal várja a gyerekeket és családokat az ország egyetlen Vidámparkjában.



„Gördülékenyen és nagy érdeklődés mellett indult el a fesztivál nulladik napja.” - mondta Miklósvölgyi Péter, a Campus Fesztivál igazgatója. „Az előzetes számadatok alapján a bérleteladásunk 10 százalékkal meghaladta a tavalyit, amennyiben ez a tendencia a következő napokban is folytatódik, és az időjárás is kegyes lesz hozzánk, akkor minden esély megvan, az előző évi nézőszám megdöntésére. A legtöbb fesztiválozót péntek és szombat este várjuk, ezeken a napokon esélyes a ’megtelt tábla kitétele’, ezért kérjük, hogy senki ne halogassa az utolsó pillanatig a jegyvásárlást, mert könnyen lehet, hogy már nem jut be aznap a fesztiválra.”



A zökkenőmentes szerda délutáni nyitást Pál László a fesztivál technikai igazgatója is megerősítette.



„Időben elkészültek a helyszínek, nincs akadálya, hogy a Campus mától teljes üzemmódba kapcsoljon, délután már mind a 18 programhelyszín elindul. A fesztivál területe 12 hektár, ezt 10 km kordon és mobil kerítés veszi körül. Javasoljuk a tömegközlekedést vagy a kerékpárt az érkezéshez, az autósok a Főnix Csarnok vagy a Klinika mellett található parkolóhelyeket vehetik igénybe.”



A Campust az egyik legkomfortosabb hazai fesztiválként tartják számon. A több mint 200 mobil WC mellett, a Nagyerdei Stadion lent és fent található kulturált vizesblokkjai is rendelkezésre állnak. Belépőjegyet a főbejárati pénztáraknál lehet váltani, ezek számát a szervezők csúcsidőben megduplázzák, távozni a fesztiválról a Víztorony melletti kapunál is lehet. A legnagyobb fedett helyszín a Nagyerdei Stadion lelátói alatt található HALL és a „B” Nagyszínpadhoz közel álló Aréna sátor.



Szerdán a PG Csoport koncertjével indult el a fesztivál. Fellépett többek között a Junkies, a Brains és Pápai Joci, a legnagyobb érdeklődés pedig a Bagossy Brothers Company és a Quimby koncertjére, valamint a hétezer embert megmozgató Necc Party-ra volt. Campus Fesztivál 2019 - szerdai nap képekben - klikk a fotóra [2019.07.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Beatles Turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.07.07.]

