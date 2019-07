Újszínház - programok, jegyek itt! Újszínház - programok, jegyek itt!

Előadásidőpontok, jegyek ITT



A kőszívű ember fiai

A kőszívű ember fiai Új Színház

Jókai Mór A kőszívű ember fiai – történelmi színmű Kék róka

Kék róka Új Színház

A kék róka szimbólum, mely meg is jelenik a darabban, a főszereplő nő, Cecile alakjában. Annak a varázslatnak, fantáziának, valóságon túli világnak a szimbóluma, mely az élet hétköznapiságával, leültségével, érdektelenségével szemben arat diadalt. Előadásidőpontok, jegyek ITT



A bolondok grófja

A bolondok grófja Új Színház

Jókai Mór: A bolondok grófja énekes bohóság két felvonásban A funtineli boszorkány

A funtineli boszorkány Új Színház

Wass Albert: A FUNTINELI BOSZORKÁNY színpadi játék két részben Bemutató: 2015. február 13. 19.00 Előadásidőpontok, jegyek ITT



Zserbótangó

Zserbótangó Új Színház

KULCSÁR LAJOS: ZSERBÓTANGÓ tragikomédia két részben Kék róka - Főpróba

Kék róka - Főpróba Új Színház

A kék róka szimbólum, mely meg is jelenik a darabban, a főszereplő nő, Cecile alakjában. Annak a varázslatnak, fantáziának, valóságon túli világnak a szimbóluma, mely az élet hétköznapiságával, leültségével, érdektelenségével szemben arat diadalt. Előadásidőpontok, jegyek ITT



Kék róka - Premier

Kék róka - Premier Új Színház

A kék róka szimbólum, mely meg is jelenik a darabban, a főszereplő nő, Cecile alakjában. Annak a varázslatnak, fantáziának, valóságon túli világnak a szimbóluma, mely az élet hétköznapiságával, leültségével, érdektelenségével szemben arat diadalt. Csíksomlyói Passió

Csíksomlyói Passió Új Színház



Előadásidőpontok, jegyek ITT



A palacsintás király - Főpróba

A palacsintás király - Főpróba Új Színház



A palacsintás király - Premier

A palacsintás király - Premier Új Színház



Előadásidőpontok, jegyek ITT



A kegyelmesasszony portréja

A kegyelmesasszony portréja Új Színház

Tersánszky Józsi Jenő: A kegyelmesasszony portréja vígjáték A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen-nyáron

A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen-nyáron Új Színház

Csukás István - Kökényessy Ági - Bártfay Rita A Nagy Ho-ho-ho Horgász Télen-Nyáron Előadásidőpontok, jegyek ITT



A palacsintás király

A palacsintás király Új Színház



A királylány bajusza

A királylány bajusza Új Színház

Páskándi Géza: A királylány bajusza zenés mesejáték Rendező: Háda János Előadásidőpontok, jegyek ITT



Pöttöm Panna

Pöttöm Panna Új Színház

Pozsgai Zsolt: Pöttöm Panna zenés mesejáték Andersen nyomán 4 éves kortól ajánljuk Sári bíró

Sári bíró Új Színház

A Sári bíró Móricz Zsigmond első színműve műfaját tekintve vígjáték, de minden látszólagos kedélyessége ellenére, túlmutat a népszínművek idilli faluábrázolásán, humora szatirikus, társadalombírálata Móricz finom valóságérzékét mutatja. Előadásidőpontok, jegyek ITT



Országjáró Mátyás király

Országjáró Mátyás király Új Színház

Szőke István Atilla: Országjáró Mátyás Király zenés históriás játék két részben kicsiknek és nagyoknak ősbemutató Megszámláltatott fák

Megszámláltatott fák Új Színház

Kocsis István : Megszámláltatott fák Dráma két részletben Bizánc

Bizánc Új Színház

– színmű két felvonásban – [2019.07.21.] Megosztom: