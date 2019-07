Megjelent Dallos Bogi friss klipje - ajánljuk megtekintésre! Most jött el Dallos Bogi ideje? Dallos Bogi első lemeze két éve jelent meg, azóta több klipje látott napvilágot, valamint beturnézta az egész országot. A fiatal énekesnő a 2018-as évet a műsorvezetői tevékenységeinek és a háttérmunkának szentelte elsősorban, viszont idén számos dallal rukkol elő, most egy igazi pozitív, nyári slágerrel, amely bármilyen életszakaszban inspiráló lehet. Dallos Bogi öt éve igazán aktív a magyar zenei életben, amely idő alatt számos dalt és egy lemezt adott ki, valamint megnyerte a Fonogram-díjat is az év felfedezettje kategóriában. A még mindig nagyon fiatal énekesnő 2017-es albuma után, is több sikeres dalt adott ki, ősztől pedig ő lesz az X-Faktor női mentora. „Az én időm” az elmúlt időszak kreatív termése, amely Bogi korábbi dalaihoz hasonlóan pozitív hangulattal bír. “Úgy érzem, hogy a dalszövegekben egyre őszintébb merek lenni.

Fontos, hogy a hallgatók a dalaim által jobban megismerjenek. Ez a dal a mostani korszakom, gondolataim lenyomata, amely, arról szól, hogy ne foglalkozz azokkal, akik nem hisznek benned, nem értenek meg, nem ismerik el az értékeidet. Menj előre, éld meg a pillanatokat és használd ki a lehetőségeket, mert egy életed van, arra, hogy szeress, elfogadj, és boldog legyél! - mesélte a friss X-Faktor mentor, aki Wagner Emillel szerezte a friss dalt, amelyet Somogyvári Dani hangszerelt. „A klipet egy Csákberény melletti úton valamint a Lupa-tónál forgattuk. Általában a baráti társaságomból, ismerőseim közül választom ki a szereplőket, ezt a videót is a különböző karakterek keltették igazán életre.” – mesélte a mentori kihívások előtt álló énekesnő a klipről, amelyet Galler András “Indián” rendezett. [2019.07.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Roland zenész » dobos/ütős [2019.07.22.]

Beatles Turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.07.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu