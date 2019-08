Musicalektől volt hangos a gödöllői kastély - Janza Kata és Dolhai Attila estje képekben

Július végén musical daloktól zengett a Gödöllői Királyi Kastély. Janza Kata és Dolhai Attila adott teltházas koncertet a különleges helyszínen.



A Gödöllői Királyi Kastélyról mindenkinek Sisi jut eszébe, hiszen ez volt kedvenc tartózkodási helye, ha hazánkban járt. Ezt a kastély, a mai napig nagyszerűen kommunikálja, életben tartja Sisi emlékét.



Többek között 12 évvel ezelőtt megrendezte az Erzsébet királyné hasonmásversenyt, amit Szabó Dóra nyert meg, aki azóta is sokszor személyesíti meg Sisit a kastély reprezentatív eseményein. Érdemes ezekről a rendezvényekről a Kastély honlapján tájékozódni.



Talán nem a véletlen műve, hogy Dóra főállásban a Budapesti Operettszínház Musical Együttesének oszlopos tagjaként, énekes - táncosként közreműködött a musicalben is.



Janza Kata, az Elisabeth című musical legelső magyar Sisije, 1996-ban debütált a hazai musical játszás legnagyobb színpadán, a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A musicalt azóta számtalanszor játszották a Budapesti Operettszínházban és a Szegedi Szabadtérin is. Legközelebb decembertől lesz látható a Győri Nemzeti Színházban.



Bizonyára, a szervező Kapos Musicalnek is ez a kapcsolódás adta az ötletet, amikor helyszínt keresett az egész estét betöltő élőzenekaros koncertnek. A kastély díszudvarán állították fel a színpadot, ami így csodálatos díszletévé vált a koncertnek.



Sajnos, Kata egy ideje már nem bújik Sisi jelmezébe, de fellépéseken előszeretettel énekel a musical dalaiból. Ezen a kellemes, esőmentes, nyári estén sem volt ez másképp. Partnere Dolhai Atilla volt, aki már eljátszotta Rudolf és a Halál szerepét is a darabban.



Mi mással kezdődhetett volna az est, mint egy igazi csemegével, egy olyan dallal, ami anno kimaradt a musical színpadi változatából és csak ilyen különleges alkalmakkor lehet hallani. A Hogyha kell egy tánc című duett nagyszerűen hangzott Kata és Attila előadásában, amit most énekeltek először közösen.

Ezután Elisabeth nagydala az, Az már nem én lennék következett, ami alatt Kata és közönsége is teljesen érthető módon könnyekig meghatódott. Felemelő érzés ezen a helyszínen énekelni ezt a dalt, csakúgy, mint hallgatni. Sisi gyönyörű, nagy ívű száma után a Halál nagydala, a Haláltánc, majd a Mint két gálya csendült fel. Utóbbi kettős valódi ősbemutató volt, hiszen Kata és Attila ezt a duettet még sosem énekelték együtt. Ez a dal az Elisabeth musical talán leg szívbemarkolóbb kettőse, a már öreg Sisi és Ferenc József végső szakítása.



Sisi életét bemutató darab után nem lehetett más a folytatás, mint, a tragikus sorsú királyné, szintén tragikus sorsú fia életét feldolgozó mű, a Rudolf című musical. Ebben a blokkban szintén született egy ősbemutató, Larisch grófnő és Taaffe miniszterelnök túlfűtött kettőse, a Kétség és ábránd, amit Kata és Attila szintén most énekelt elsőször együtt. Sajnos ez a musical méltatlanul kevés előadásszámot ért meg a kőszínházban, ezért is nagy öröm különböző fellépéseken részleteket hallani belőle.



Az est tartogatott még egy különleges duettet az István, a király rockoperából, ami októbertől ismét látható lesz a Budapesti Operettszínház repertoárjában. Réka és István kettősét, az Oly távol vagy tőlem című dalt énekelték el a színészek.



Az est második felében könnyedebb vizekre eveztünk. A Szállj fel szabadmadár című nóta alatt Attila tényleg felszállt, hihetetlen energiákat mozgatott meg. Igazi rock koncerten éreztem magam.



Természetesen nem maradhatott ki a Lehetsz király, sem, ami a Budapesti Operettszínház elmúlt 15 évét erősen meghatározó Rómeó és Júlia című musical legismertebb dala. Az eredetileg három férfihangra íródott sláger, kicsit furcsán hangzott női-férfi duettként, de így is szép emlékeket ébresztett azokban, akik annak idején ennek a darabnak köszönhetően kerültek közelebbi kapcsolatba a zenés színházzal.



A Fame címadó dalával végérvényesen beindult a buli a Gödöllői Királyi Kastély Díszudvarán. A legvégére maradt egy kis könnyűzene, Neoton és Illés blokkal zárult a koncert.



A zenei kíséretet a Sturcz Szmollbend nagyszerű zenészei szolgáltatták.



Janza Kata és Dolhai Attila következő zenekaros koncertje augusztus 11-én a Balatonfüredi Szabadtéri Színpadon lesz látható.



Audrey

[2019.08.08.]