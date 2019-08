Kemény klippel jelentkezett a Kowalsky meg a Vega Új dallal és klippel jelentkezett az egyik legnépszerűbb magyar zenekar, a Kowalsky meg a Vega. A Rendíthetetlen címmel megjelenő nóta és videó ismét mély mondanivalóval érkezett, s válaszokat adhat több gyakran feltett és ismételgetett kérdéseinkre. A zenekar mindig tartogat meglepetést a rajongóinak, így nem meglepő hogy követőik száma fokozatosan növekszik. Régóta köztudott, hogy Kowa szövegei mély mondanivalót tartalmaznak, tanítanak, elbeszélnek, példát mutatnak és hitelesek.



Évekkel ezelőtt megjelent életrajzi könyvükben a frontember őszintén beszélt a zenész élet sötétebb oldalairól s arról a pokoljárásról, amelyet ő is végigcsinált. Jelenlegi zenésztársaival teljes összhangban születnek a dalok, s vállalták: a jó üzenetet és a pozitív, ám reális életszemlélet mellett törtek lándzsát. A Rendíthetetlen talán a szokottnál is őszintébbre és így keményebbre sikerült, szövegileg, zeneileg és képi világban is. A zenészek rendőröket alakítanak, akik egy öngyilkosságra készülő embert igyekeznek megmenteni. Míg elérik az épület legtetejét, a különböző szinteken különféle „démonokkal”, emlékekkel, kihívásokkal kell szembenézniük. S hogy vajon sikerül-e megmenteni a titokzatos idegent? A klipből kiderül, nézzétek, hallgassátok! A premier egyébként csütörtök reggel volt, s a nézettsége viharos gyorsasággal kúszik felfele. Ahogy az már megszokott, a fiúk most is Galler András „Indiánnal” dolgoztak együtt, s ahogy már nagyon sokszor, most is számos statiszta látható a videóban. Végezetül idéznénk a dalszövegből: Mikor már mások réges régen feladták

Én, akkor kezdtem mindig csak igazán

Csak annak van végleg vége

Csak annak van végleg vége

Amit magadban feladtál!