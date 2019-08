Képgalériák • Luis Fonsi Az Arénában képek

Megnéztük: Luis Fonsi koncert az Arénában - képekkel Fonsit várjuk vissza Budapestre! Nem sikerült jól időzíteni Luis Fonsi budapesti koncertjét: a megfelezett Aréna is csak kb. háromnegyedéig telt meg, jó négyezer néző előtt kezdődött el a puerto rico-i énekes #VIDAWorldTour című turnéjának utolsó európai felvonása. Engem az egész Ricky Martin tavaly szeptemberi műsorára emlékeztetett: latinos-diszkós popdalok, őrülten riszáló táncosok és egy romantikusan macsó énekes.



Érdekesség, hogy amikor Fonsi megkérdezte, mennyien értenek a közönségből spanyolul, megdöbbentően sokan jelentkeztek – de mivel angolul még többen, végül spanglish nyelven konferált… Elmondta például, hogy három napja van Budapesten, csodálatos a város, mindent lefényképezett, finom ételeket evett… A koncert elejétől kezdve egymást követték a pörgős, latinos ritmusok, az első részt a Sola és a Calypso, a zenészek részéről pedig a Bohemian Rhapsody előtti tisztelgés zárta. Rövid videóbejátszás alatt Fonsi átöltözött és folytatódott a fiesta. Az est meglepetésvendége Radics Gigi volt, akivel együtt énekelték el az Echeme la Culpa című megaslágert.



Radics Gigi hangja kifejezetten hasonlított Demi Lovato hangjára, nagyszerűen énekelt, a piros ruha is stimmelt, jó duót alkottak, nagy élmény volt egy színpadon látni őket. Romantikus pihenő az Aqui Estoy Yo-val, és a ráadásban az őrület: Date le Vuelta, végül pedig a Despacito. A koncert rövid volt, alig másfél órás. Ezt a zenészek is érezhették, mert ezután is hosszasan jammeltek még, Fonsi azonban már nem tért vissza a színpadra.



Helyszínnek is hangulatosabb lett volna valamilyen szabadtér – de aki végig táncolt és tombolt, abban nyilván nem maradt hiányérzet, Fonsit pedig várjuk vissza Budapestre legközelebb is! Tóth Noémi

Fotó: Szatmári Péter Luis Fonsi koncert képekben - klikk a fotóra

[2019.08.19.] Megosztom: