Kodály Zoltán nyakában ült a Hungária legendás dobosa!

Kevesen mondhatják el magukról a popzenészek közül, hogy közvetlen kapcsolatuk volt a magyar zenetörténet egyik legkiemelkedőbb alakjával. Márpedig a Hungária, a Dolly Roll és a Step együttesek legendás dobosa, Zsoldos Dedy a Széchenyi fürdőben gyerekként Kodály Zoltán nyakában ült, mivel édesapja jól ismerte a zeneszerzőt.

„Mi a Benczúr utcában laktunk, Kodály pedig a Köröndön, s mivel édesapámmal ismerték egymást, gyakran összefutottak kutyasétáltatás közben is a környéken. Így abban a kiváltságban részesültem, hogy a Széchenyi fürdőben egyszer még a nyakába is fölvett. Mutass a világon jelen pillanatban még egy embert, aki Kodály nyakában ült!” – meséli Dedy egy vele készült mélyinterjúban, ahol természetesen a szüleiről is szó esett.



Zsoldos Imre trombitaművész - aki idén lenne 100 éves - és Sárosi Katalin táncdalénekes egykoron az ország legnagyobb sztárjai voltak, ahogyan később a gyermekük is az lett a maga műfajában, amikor legendás korszakok legendás mérföldköveit alapozta. Dedy a szülei emléke előtt tiszteleg szeptember 4-én 19 órától a Dohány utcai Zsinagógában megrendezésre kerülő „Szerelmi történet” című nagykoncerttel. Ezen az estén országos hírű művészek, sztárfellépők emlékeznek a halhatatlan művészházaspárra.





A műsorban fellép Bodrogi Gyula, Bódy Magdi, Csonka András, Király Viktor, Klein Judit, Szulák Andrea, Veres Mónika Nika, Voith Ági. Konferál Nádas György. Közreműködik egy 11 fős zenekar és kórus, amely külön az erre az alkalomra írt hangszereléssel készül a koncertre.

„Mindössze 23 éves voltam, amikor édesapám egy tragikus autóbaleset következtében életét vesztette. Apukám úgy hagyott itt, hogy velem kapcsolatban mindent a legnagyobb rendben tudott. Boldog volt, hogy zenész lettem. Abban az esztendőben diplomáztam a Zeneakadémián, még a diplomahangversenyemen is ott volt, sőt a diplomámat is látta. Apukámnak a legkedvesebb szórakozása volt, hogy a legváratlanabb pillanatokban megjelent egy-egy vidéki városban Hungária, majd később Dolly Roll koncerteken. Abban az időszakban dübörgött a zenekar, ő pedig nagyon büszke volt rám. Ahogyan édesanyám is, vele szerencsére még együtt tölthettem 15 évet apu távozása után.”

Zsoldos Dedyvel Sándor András készített mélyinterjút, amelyben a zenész részletesen is mesél a régi időkről, és egyben a jelenről is sok titkot megtudhatunk a sztárzenész jelenlegi mindennapjairól. Mesél a legendás együtteseivel eltöltött hőskorszakokról, no meg a mostani életéről, amikor – több más formációja mellett - Fenyő Miklóssal járja az országot.

A teljes interjút ide kattintva olvasható

Fotók: Zsoldos Gábor archívumából

[2019.08.21.]