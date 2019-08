Hazai pályán bizonyított a győri zenekar A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, s követőik száma is rohamosan nő. Nemrég a város augusztus 20-i rendezvényén léptek fel, olyan nagy nevek között mint Majka vagy éppen Pápai Joci. A koncert hangos sikert aratott, a hazai pályán pedig a legjobbat nyújtották a srácok. Egy zenekar életében a saját város mindig is legfontosabb marad, s nincs ezzel másként a Name Projectnél sem. Lokálpatrióták a zenészek, szeretik a mindig pezsgő, zenei téren is sokszínű Győrt. Legutóbbi hazai fellépésük éppen az államalapításra emlékező ünnepre esett, és sokan gondolták úgy, hogy megnézik a fiúk műsorát. – Többfelé tartottunk szabadtéri bulikat tavasszal és nyáron, de a szívünk csücske mégis a mostani koncert lett – mondta Illés Zoltán, a Name Project énekese és frontembere. – A győri koncertekre mindig nagyon sokan jönnek el. Van egy erős mag, akik nagyon figyelnek ránk, s kiemelten szeretik a dalainkat. Mindig fantasztikus hangulatot csinálnak a bulikon. Meg persze jönnek ismerősök, barátok, s mindig találkozunk új arcokkal is, akik a koncert után szívesen beszélgetnek velük. A Name Project eddigi legismertebb számait naná, hogy közösen énekelte Zolival a közönség, így az Idegen, az Úton és a Viszem magammal bitang jól szólt a marcalvárosi helyszínen, ahol igazán profi körülmények várták a zenészeket. Nem véletlen, hiszen a győri zenekar azon a színpadon állhatott, ahol többek között Pápai Joci és a Majka is fellépett. – Szeretjük az ilyen nagy fesztivál jellegű bulikat, különleges hangulata van a helyszínnek – folytatta Zoli. – Rengeteg ember kíváncsi a fellépőkre, s az sem titok, hogy megtisztelő a hazai zenei élet vezető előadóival egy programban szerepelni. Persze a Name Project a saját útját járja, s örülünk, hogy többek között a Petőfi TV is egyre többször keres minket. Rengeteg tervünk van, ezeken folyamatosan dolgozunk... – zárta a frontember. – Havassy Anna Katalin –

Fotó: Name Project [2019.08.23.] Megosztom: