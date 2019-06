Őszinte klippel jelentkezett a győri zenekar - meghallgattuk Nem kerülgette legújabb dalában és videójában a témát a győri Name Project zenekar. Olyan élethelyzetet feszeget, amely mindenki életében jelen van, de a mai rohanó világban elfelejtjük bevallani: mindenkinek kellett már legalább egyszer újrakezdeni. A Name Project korábbi dalai is komoly mondanivalót tartalmaznak, fülbemászó, divatos és korszerű dallamokkal. Érzésekről, érzelmekről énekelnek, olyan témákat feszegetnek, amelyek mindenkit érintenek, ám mégsem a megszokott sémák szerint teszik ezt. Az Idegen lyrics videója és Úton klipsikere sikere után most a Viszem magammal az a dal, amelyre kisfilmet forgattak. Látványos, sokszereplős, mozgalmas és mindvégig valóságos képsorok kísérik végig a nézőt, a dalszöveg pedig az élet mélységeiről és felemelkedéseiről szól. Rossz élethelyzetből van kiút, csak fel kell ismerni ha valami kisiklott: akár egy kapcsolat, akár egy munkahely vagy csak a helykeresés vált dadogóssá. Ügyes fogás a klipben: a bowling golyó telitalálatát egy pályán felejtett gomb tereli el a sikertől. Kisiklások, összedőlések kísérik a mai kor emberét is, ébren és álmunkban is. A hangsúly azonban a megoldás keresésén van, s abban, hogy időben képesek vagyunk-e kiszállni, hogy megjavítsuk ami elromlott, vagy keresnünk kell valami teljesen mást. A klipből minden kiderül, amelyhez azonban elengedhetetlen, hogy figyelmesen hallgassuk a szöveget is! Illés Zoltán énekes és dalszerző egyébként is ismert a mély, minőségi tartalmakat hordozó szövegeiről, amelyhez a Nema Project zenekar adja a tökéletes hangzást: kellően divatos és korszerű, mellette pedig maximálisan érett és minőségi. A Name Project nem tucatzenekar, ez már kiderült az Úton klipjéből is. A Viszem magammal pedig ismét egy szép példa arra: a zene minden szituációra megoldást kínál, csak meg kell találni, melyik szól nekünk. – Havassy –

