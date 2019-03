A fiatal zenekar jó Úton halad... Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Name Project nevű banda a februárt egy új klippel köszöntötte, amely igazi zenekaros videó lett. A Name Project Győrből indult el, hogy meghódítsa a magyar könnyűzenei piacot. A srácok a kezdetektől tudják mit akarnak: élőzenés, populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal és könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. A számításuk bejött, hiszen az Idegen című dalukra a Győr+ Rádió is felfigyelt: bekerült a játszási listába a felvétel, amely még most is rendszeresen hallható. A srácok most az Úton című dalukhoz forgattak videót. Mivel a szöveg szokás szerint ütős, nem kellett nagyon forgatókönyvön gondolkozni, sokkal inkább a hiteles zenekari megjelenést választották, látványelemekkel tarkítva. A fekete-fehér képi világ hangsúlyossá, s „brittessé” varázsolja a hangulatot, remekül illeszkedik a szövegvilággal. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a giccsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett. S hogy nem a levegőbe beszélünk: a videómegosztós kattintásuk helyettünk is sok mindent elmond. HAK

fotó: Name Project Facebook [2019.03.27.]