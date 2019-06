Szombathelyen is eljátssza új dalát a győri zenekar

Egyre többen ismerik meg a győri Name Project zenekar nevét, amely köszönhető a vagány hangzásnak, a tartalmas szövegeknek és a színvonalas klipeknek. Június 21-én 16 órakor a szombathelyi Szentiváni-éji Vigasságokon adnak koncertet.

A Name Project egytől-egyig győri zenészekből áll, s tehetségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Petőfi TV már kétszer is készített velük interjút, illetve mind a kétszer a legújabb klipjüket is levetítették. A fiúk arra is figyelnek, hogy a közönségükkel folyamatosan tartsák a kapcsolatot, így rendszerint apróbb ajándékokkal is kedveskednek nekik. Egyre gyakrabban látni tehát Győrben Name Project-es kulcstartós, baseballsapkás vagy éppen tornazsákos fiatalokat.

Egyéniségnek lenni a mai könnyűzenei piacon egyre nehezebb, de a Name Project hisz benne, hogy a kitartó munka és a szorgalom valóra váltja az álmaikat. Nem sietnek sehova, egyöntetű az a véleményük is, hogy a mennyiség nem mehet a minőség rovására. Ennek eredménye, hogy nem csak a hallgatók, hanem a szakma is kezd felfigyelni a győri zenekarra.

Az Otthon, az Idegen, az Úton, a Viszem magammal mindegyike sláger-szerzemény, dallamos, könnyen emészthető. S mindegyik felcsendül majd Szombathelyen is, ahová remélik sokan eljönnek majd.

– Ez a nap minden évben különleges – kezdte Illés Zoltán, a zenekar énekese és frontembere. – Az év leghosszabb napját ünnepeljük, rengeteg program várja a kikapcsolódni vágyókat. Akik a Name Project koncertjét választják, azoknak garantálunk egy mozgalmas, dallamos és vagány koncertet. Találkozzunk Szombathelyen! – zárta a frontember, aki azt is elmondta: a következő dallal és videóval ősszel érkeznek, a nyár most a szabadtéri koncertekről szól.

– zene.hu –

[2019.06.18.]