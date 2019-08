Képgalériák • Petőfi Zenei Díj gála 2019 Képekben a Petőfi Zenei Díj gála 2019 Idén is Zamárdiban, a STRAND Fesztivál nyitónapján, augusztus 20-án rendezték meg a IV. Petőfi Zenei Díj átadóját Idén is Zamárdiban, a STRAND Fesztivál nyitónapján, augusztus 20-án rendezték meg a IV. Petőfi Zenei Díj átadóját, ahol nagyszabású, 120 perces élő show keretében, 12 kategóriában díjazták a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadóit, A látványos gálát az M2-Petőfi TV, a Petőfi Rádió és a petofilive.hu is élőben közvetítette. A fellépők változatos sora - Pápai Joci, Halott pénz, Hiperkarma, AWS, USNK, Acoustic Planet, USEME, és a RED BULL PILVAKER csapata - a tehetséges táncosokkal kiegészülve biztosították, hogy pörgős és látványos legyen a show.



A díj jelöltjeit a Petőfi Rádió által legtöbbet játszott száz magyar dala közül választotta ki egy százfős, elismert zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncertés fesztiválszervezőkből álló szakmai zsűri.. Az év zenekarára, az év női és férfi előadójára, az év videoklipjére és az év akusztikus koncertjére szavazhatott a közönség és a szakmai testület. A végeredménybe a szakmai zsűri és a közönség szavazatai 50-50 százalékban számítottak bele.



Nem okozott meglepetést, hogy a díjakat mely előadók nyerték, Az év zenekara már negyedik alkalommal a Halott Pénz, az év női előadója Rúzsa Magdi, az év férfi előadója Ákos lett. Két kategóriánál már ismert volt a győztes neve, de a díj átadására itt került sor, hiszen az év felfedezettje az Acoustic Planet, míg az év dala Pápai Joci Az én apám című száma lett. Ezúttal az életműdíjjal jutalmazott Nagy Feró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere nem tudott jelen lenni a díjátadón, előző napon koncertezés közben lepték meg

a díjjal.



Külön öröm, hogy kevésbé ismert arcok is előtérbe kerülhettek, hiszen négy új kategóriában - az év szövegírója, az év gitárosa, az év ütőhangszerese és az év billentyűse - is díjat osztottak. A Petőfi Rádió által összeállított öt-öt nevet tartalmazó listáról a korábbi

életműdíjasok, Bereményi Géza, Demjén Ferenc és Tátrai Tibor választották ki a győzteseket. Az év gitárosa Füstös Bálint, az év szövegírója Szepesi Mátyás, az év ütőhangszerese Gálos Ádám, az év billentyűse pedig Szebényi Dániel lett. Szintén egy újdonság, a Margaret Island Balaton-ihlette dalával indult útjára a Road Movie, amely a legnépszerűbb hazai zenekarok és előadók dalaival mutatja be Magyarország

különböző városait és régióit, a dalokhoz pedig ismert és elismert filmrendezők készítenek klipeket. Az első alkotás a Petőfi Zenei Díj show keretében debütált Zamárdiban, és a www.roadmovie.hu oldalon figyelemmel követhető..



A francia csapat, az OFENBACH fellépése zárta az eseményt, de a fesztiválozók tovabb bulizhatnak a STRAND Fesztivál nagyszínpadán fellépő John Newmannel, majd a Follow The Flow adott koncertet.



Frk4muzik

Fotó: Aretuska Képekben a Petőfi Zenei Díj gála 2019-ről- klikk a fotóra

[2019.08.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenekar tagokat keres zenész » billentyűs [2019.08.12.]

Dobost, basszerost keresek saját zenéhez zenész [2019.08.05.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu