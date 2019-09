Berkes Kálmán bravúros beugrása mentette meg az operagálát Ismét a győri Széchenyi téren tartották szombat este a Plácido Domingo által alapított, világhírű „Operalia" operaverseny győzteseinek a Győri Filharmonikus Zenekarral közös, immáron hagyományos operagáláját. A koncert egy bravúros beugrással indult.. Történt ugyanis, hogy az est karmestere, Risto Joost a színpadra érve elcsúszott, majd elesett, és nem tudta vállalni a vezénylést. Szerencsére a nézőtéren helyet foglalt Berkes Kálmán, a Győri Filharmonikus Zenekar művészeti vezetője, akinek beugrása megmentette a VII. Voices gálát! Ám ne érjük be csupán a száraz tényekre szorítkozva, lássuk a különleges és meglehetősen egyedülálló, s egyben professzionálisan megoldott eseményt részleteiben is! „Toi, toi!” – ezzel kívánt minden jót és sok sikert még a koncert kezdete előtt a művészeknek Berkes Kálmán, aki a közönség tagjaként érkezett a szombat esti koncertre. A kezdéskor, mint sokan mások ő is arra lett figyelmes, hogy a fiatal karmester, Risto Joost bejön és ráesik karjára, majd lekísérik a színpadról. A rövid szünetet követően aztán már Magony Andreas, a gála főszervezője kérte fel őt a nagy beugrásra. – „Néztem a gála első három számát, biztos voltam benne, hogy le tudom dirigálni kapásból. Gondoltam csak addig lesz rám szükség, mert Risto Joost karja rendbe jön, és visszatér. Nem így lett. Azt azonban mindannyian tudtuk, hogy meg kell menteni a helyzetet. Óriási sikerünk volt! Másnap reggel jutott eszembe, hogy ehhez hasonló rémálmom volt már egyszer, amiben egy Richard Strauss operát kellett vezényelnem, hát akkor ez most teljesült!” – mondta nevetve Berkes Kálmán. Magony Andreast, a koncertsorozat főszervezőjét még vasárnap délelőtt nyilatkozott Farkas Mónikának, a Győri Filharmonikus Zenekar sajtóreferensének, s elmondta, ilyen baleset még nem történt a gála életében. A szerencsétlenség alig fél perc alatt zajlott le. A mentő gyorsan a helyszínre érkezett, a Széchenyi térről vitte már a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba, ahol soron kívül látták el a fiatal művészt. A vizsgálatok során kiderült, bal csuklója két helyen eltört.



– Risto Joost köszönhetően a szakszerű orvosi segítségnek hál’istennek jól van. Mindvégig hősiesen helytállt! Sokkal inkább érdekelte az, mi történik kint, a színpadon, minthogy magával foglalkozzon. Nagyon köszönjük a közönségnek a számos telefonhívást, e-mailt, üzenetet, amiben a karmester állapotáért aggódnak, aki természetesen ma már sokkal jobban van! Miután az észt karmester csuklóját rögzítették, Risto Joost a vasárnapi kontroll után hazautazott, hétfőn műtik a karját.” – árulta el a részleteket a főszervező. Berkes Kálmán beugrása kiválóan sikerült, a VII. Voices Gála nagy sikerrel, rendben lement. Mindenképpen köszönet illeti a győri közönséget, Nagy Zsuzsa koncertmestert és a Győri Filharmonikus Zenekart, valamint a nemzetközi szólistákat: Soloman Howardot, Edward Parksot, illetve Sümegi Esztert, akik kiválóan együttműködtek Berkes Kálmánnal! Risto Joost karnagy úrnak mielőbbi jobbulást kíván a Győri Filharmonikus Zenekar! – olvasható a zene.hu-hoz is eljuttatott sajtóközleményben. – zene.hu –

