A Fehér Bot napján segít a kiváló művész A nemzetközi szinten is elismert és kedvelt Nyári Károly október 15-én jótékonysági koncertet ad a győri Richter Teremben, amellyel a vakokat és a gyengénlátókat kívánja támogatni. – Gratulálunk, hiszen egyik lánya férjhez ment nemrég. Milyen érzés ez egy lányos apának?

– Nagy boldogsággal és büszkeséggel tölt el, hogy Edit lányom idén nyáron férjhez ment és hogy a szakmai sikerek mellett a magánéletben is megtalálta a boldogságot. Örömmel adtam áldásomat a fiatalokra, nagyon boldog, sikeres életet kívánva nekik. – Ráadásul zenésznek mondott igent. Sorsszerű ez önöknél?

– Nem gondoltam volna, hogy Edit választottja Dráfi Kálmán hegedűművész lesz, aki egy régi, kedves barátom Dráfi Kálmán, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető professzorának a fia. Mivel mindkét család élete a zenéről szól, így úgy gondolom emiatt is a lehető legjobb párosítás. – S ha már a sors... Mondhatjuk, hogy Győr a második otthona?

– A szülővárosom, nagyon különleges helyet foglal el a szívemben. Gyermekkori emlékeim mind ide kötnek. A győri Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdtem klasszikus zongora tanulmányaimat, majd tizenhárom éves koromban megnyertem az országos zongoraversenyt. Középiskolába a győri Zeneművészeti Szakközépiskola klasszikus zongora szakára jártam, de ekkor már egyre inkább kezdtem érdeklődni a jazz iránt. Ezt követően költöztünk családommal Budapestre, így a diplomát már a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium jazz-zongora szakán szereztem meg Gonda János növendékeként. A családommal azóta is minden nyáron ellátogatunk Győrbe, nosztalgiázunk, elmegyünk a régi házunkhoz, felkeressük a régi barátokat. Természetesen számos megtisztelő koncert felkérésnek is eleget tettem már Győrben. Azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy Győr a második otthonom. Ez a dal is felcsendül a győri jótékonysági koncerten – Díszpolgárnak lenni nem csak elismerés, hanem felelősség is...

– Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy átvehettem a Győr Díszpolgára kitüntető címet. A művészetem és a zeném által szeretném az embereknek az értéket és a minőséget közvetíteni és ezzel Győr hírnevét öregbíteni. Hálám és szeretetem jeléül ebben az évben is még több exkluzív koncerttel készülök. – Most például a Vakok és Gyengénlátók javára.

– A jótékonyság elkötelezett híveként mindig örömmel segítek. Most is azonnal igent mondtam. Szívemen viselem az embertársaim sorsát. Mindannyiunk közös nyelvén, a zenén keresztül szeretnék segíteni a jótékonysági koncerten, a Fehér Bot Nemzetközi napján. – A Győri Filharmonikus Zenekar világszerte ismert és elismert, milyen velük próbálni, játszani?

– Velük mindig különleges élmény játszani, hiszen mindannyian kiváló művészek, ezért nagyon nagy örömmel koncertezem velük. Figyelemmel kísérem a zenekar munkásságát, hazánkban és nemzetközi szinten elért kimagasló sikereiket. Ezen kívül számos régi ismerős, iskolatárs is van közöttük, akikkel mindig jókat beszélgetünk a régi emlékeket felidézve. – Világslágerek csendülnek majd fel. Említene párat?

– Ez év novemberében Egy nyáron át címmel új albumom jelenik meg, melynek zenei anyagát egy teltházas, nagysikerű lemezbemutató koncert alkalmával nemrég lehetőségem volt bemutatni a közönségnek szeptember 15-én az Erkel Színházban. Régi vágyam teljesült azzal, hogy a pályámat meghatározó és számomra legkedvesebb magyar és világslágereket dolgozhattam fel igényes és különleges szimfonikus hangszerelésben. A koncerten az új album zenei anyagából a győri közönségnek is szeretnék egy kis ízelítőt adni, így olyan örökérvényű dallamok csendülnek majd fel, mint a My Way, vagy az Addig szeretnék élni csak. A Love Story 2016-ban is sikert aratott – Közösen választottak dalokat?

– A Győri Filharmonikus Zenekarral együtt ötleteltünk. Hatalmas lelkesedéssel állunk a koncert elébe, a közös játék egy igazi örömkoncertet eredményez majd. – Mennyivel másabb Győrben fellépni, mint a világon bárhol?

– Gyermekként sokszor álmodoztam arról, hogy egyszer majd én is a nagy győri koncerttermekben léphetek fel. Ez az álmom valóra vált, hiszen számos koncertmeghívásnak tehetek eleget szülővárosomban. Bár a világ számos színpadán állhattam már, amikor Győrben lépek fel az mindig különleges, hiszen a szívemben ott van a szeretet, a büszkeség érzése. – Győr pályázott az Európa Kulturális Fővárosa címre. Ön szerint miért érdemelné meg a város, hogy végső győztesként kerüljön ki a pályázatból?

– A város a kezdetektől meghatározó kulturális központja az országnak. Mindig helyet kapnak azok a magas színvonalú koncertek, színházi előadások, kulturális rendezvények, amelyek páratlanok és megannyi embert vonzanak. Győr rengeteget tesz a kulturális értékek megőrzése, ápolása és bemutatása érdekében, ezért – véleményem szerint – mindenképp megérdemelné az Európa Kulturális Fővárosa címet Havassy Anna Katalin

