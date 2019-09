Bezért a Barba Negra Track - Orbán Józsi Búcsúkoncerttel nyit a Klub A Tankcsapda és a Kowalsky meg a Vega nyitotta, a Quimby és az Alvin és a Mókusok koncertje pedig zárta a nyári szezon utolsó hétvégéjét a Barba Negra Trackben. A budapesti szabadtéri szórakozóhelyen idén nyáron olyan nemzetközi előadók adtak nagyszabású koncertet, mint a Whitesnake, a Dropkick Murphys, az Amon Amarth, a Skunk Anansie, vagy a Magyarországra először látogató Steel Panther. A Barba Negra Trackben május 3-tól több mint 150 koncert volt szeptember 21-ig. „Az egyik legsikeresebb nyári szezont zártuk a Barba Negra Trackben.” –nyilatkozta Pócsi István programigazgató. „Bár az időjárás olykor nem volt kegyes hozzánk, éltünk át esős koncert napokat és kibírhatatlan kánikulát is, de ennek ellenére mégis elmondhatjuk, hogy valamennyi esténk maximálisan teljesítette a hozzá fűzött reményeket a Track idei programkínálatából. Köszönjük mind a fellépőknek, mind pedig a látogatóknak ezt a felejthetetlen évet, találkozunk 2020-ban is.” Tavaly ötéves jubileumát ünnepelte a Barba Negra Track, idén ezt felváltották a koncertekhez kötődő jubileumok. „Kétségtelen, hogy most volt a legtöbb, valamilyen jubileumi alkalomhoz kötődő esténk” -fűzte hozzá a programigazgató. „A Tankcsapda 30 éves jubileumi nagykoncertjével nyitottunk, majd jött a Sex Action és a Zorall frontemberének Szendrey Zsoltnak 55. születésnapja, Kukovecz Gábor 60. életéve kapcsán különleges ünnepi műsorral készült a Pokolgép, szintén kiemelt program volt a Lord két tagjának, Pohl Misinek és Erős Attilának egybeeső 65. születésnapja. Tizenöt éves lett a Road, húsz a Fish!, negyedévszázados a Junkies, ötven a P. Mobil, harminc éves a Tátrai Band, a negyven éve alakult Dinamit pedig újra eredeti felállásban lépett színpadra, ami a nyár egyik legnagyobb hazai meglepetése volt.” A nemzetközi felhozatalban idén is megfordult jó pár olyan előadó, akik csak ritkán érkeznek Magyarországra. Az első külföldi show-t a Tobias Sammet vezette Avantasia adta, a belga dEUS révén szintén jubileumi ünnep volt, visszatért a svéd közönség kedvenc Amon Amarth, óriási érdeklődés övezte az amerikai Dropkick Murphys és a legendás Whitesnake budapesti koncertjét. A keményebb műfajok kedvelői sem panaszkodhattak, a nyári pörgésben volt Powerwolf, Meshuggah és Testament koncert is. Négy hónapon belül megfordult szinte az összes nagy rocklegenda a Trackben: Ossian, Piramis, Bikini, Beatrice, Hobo, és a legnépszerűbb friss hazai élvonal: Ozone Mama, Dorothy, Leander Kills, Paddy and the Rats, Depresszió, AWS. A Barba Negra Track zárása után is folytatódik a 12 hónapon át tartó zenei maraton. Szeptember 29-től a Barba Negra klubba érkeznek a legjobb hazai és külföldi produkciók. Különleges apropók az év második felében is akadnak, például „barbás” koncertje után hosszabb pihenőre vonul a Paddy and the Rats, szilveszterkor pedig a Road ad egy felejthetetlen évzáró koncertet. Ami a nemzetközi felhozatalt illeti, hamarosan láthatjuk a Machine Head, az Airbourne, a The Exploited, a GBH, a The 69 Eyes, az Annihilator, a Sonata Arctica, valamint Devin Townsend, és a Jinjer koncertjét is. A Barba Negra Club befogadó képessége véges, a már teltházas események mellett, a jegyek valamennyi koncertre vészesen fogynak, ezért érdemes a programokra elővételben belépőt váltani.



Szeptember 29-én Orbán Józsi Búcsúkoncerttel nyit a Barba Negra Music Club. A teljes programkínálat a Barba Negra oldalon érhető el. [2019.09.25.]