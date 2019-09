A Junkies ünnepelt - 20 éves lett a Tabu!

Augusztus 31-én egy felejthetetlen Junkies bulin jártunk, melynek fő attrakciója a 20 éves jubileumát ünneplő Tabu album volt.

Egy réges-régi messzi-messzi galaxisban 1993-ban megalakult a Junkies zenekar. 1994-ig Csordás Tibor volt az énekes, majd utána Szekeres András vette át a frontember szerepét. Rengeteg lemezük jelent meg például Káros az egészségre, SX7, Hat, Nihil, és köztük a Tabu is. Az együttes a Nihil című albumával 2006-ban kiérdemelte az aranylemez kategóriát, mely azt jelenti, hogy több, mint 10.000 eladást értek el ezzel a lemezzel.

Személy szerint tizenéves koromban a Blaha Lujza téren az egyik lemezboltba vásároltam meg a Hat albumot, ami után hatalmas Junkies rajongó lettem, olyannyira, hogy 2016 környékén felvarrattam a karomra a JUNKIES feliratot. miközben - poénból - 2008-ban indultam a Megasztárba egy Zorall és Junkies slágerrel.

Na, de a felvezetés után térjünk át a Tabu estre



Sajnos kicsit megkésve értem a tett helyszínére a Barba Negrába így az előzenekarból csak pár számot hallottam. A bemelegítést a Hollywoodoo banda tolta. Számomra nem volt ismeretlen a zenekar régebben már láttam őket a Zöld Pardonban ott is remekül tolták és ma is. A banda elnyomta többek között az Erdő és az Örvényes opuszokat is.



Fél 9 tájban színpadra lépett az est fő szenzációja a Junkies. Remek kis Introval nyitottak. A kivetítőn animációs klippecskék mentek. Megfelelően működött a füstgép és a világítás is.



A koncert érdekessége az volt, hogy nem egyszerre nyomták le a Tabu lemez számait, hanem először 2 Tabu szám jött, majd utána egy másik albumról nyomtak dalokat. A helyzet változatlan című szerzeménnyel robbantak be a színpadra, amit a Sláger dal követte.

Szekeres András a zenekar énekese azt is elmondta, hogy találkozott Sándor atyával, de elfelejtett szelfit készíteni vele.

A concerton elhangzott többek között a Vesztettél, Minden álmom, Már csak a pénzért csinálom, Csatornapatkány, Ne ébressz fel, Miattad iszom te állat és az összes Tabu dal is. Hatalmas őrjöngés, tombolás, csápolás tört ki.



A bulin átvehette a banda a második aranylemezét is, mely az idei év folyamán megjelent, Negyedszázad kockázat és mellékhatás című albummal értek el. Az elismerésből kapott többek mellett András testvére, a turné menedzser és Linda Daemon is.



Az együttes nagyon megköszönte, hogy ennyien megvásárolták az új albumot. A fronember hozzátette, hogy a koncert végén nem az öltözőbe mennek, hanem a Junkies Shopba, ahol a rajongóknak dedikálják az új lemezt.

Az eseményen nem maradhatott ki az Alkohol szerzemény sem. Szerelmedtől lettem ilyen és a Viszlát című dalokkal zárult a hangverseny.

A frontember hozzátette, hogy a következő nagy budapesti buli novemberben lesz a Barba Negrában amelyre rengeteg vendég várható.

--------

Barba Negra Trackben következő koncertek lesznek:

Szeptember 7 Road,

Szeptember 14 Ossian,

Szeptember 20 Quimby,

Szeptember 21 Alvin és a mókusok.



- Erdős Norbert -

[2019.09.02.]