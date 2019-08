Meshuggah, Harmed (Barba Negra Track): Agyzsibbasztó, skálázhatatlan ütemek Hat év után ismét „kiosztotta” a népet a progresszív metálzene egyik legjelesebb képviselője. Egyeseknek hatot, nekem viszont tizenöt évet kellett várnom arra, hogy ismét élvezhessem a svéd Meshuggah zenekar örökérvényű, ám sosem könnyen emészthető produkcióját. A 80-ss évek vége óta talpon lévő bandát jókora tömeg várta az első számú rock – és metálzenei színtéren. Ambivalens érzésekkel álltam neki a mókának, mivel sosem tudtam igazán eldönteni, hogy ott van-e a kedvenceim között a Fredrik Thordendalt ezúttal nélkülöző gárda, vagy sem. Egy biztos, mindig örömmel adóztam az amúgy inkább zenei élménynek elkönyvelhető progresszivitásnak. Ezen az estén senki sem tudta kiengedni a gőzt, senki nem tudott vérre menő pogót kezdeményezni. Kizárólag szigorú tekintetű arcok, olykor nehezen ütemezhető bólogatása volt tapasztalható, ezen koncertlátkép jellemezte a legjobban, miféle cselekményt lehet elkövetni a Meshuggah féle bandák koncertjei alatt. Az élmény még akkor is maradandó volt, ha a 70 perces előadás döcögősen indult. No, itt nem a zenekar technikai tudásában kellett keresnünk a hibát, csak egyszerűen időt kellett ahhoz, hogy nótáról nótára masszívabb és hatásosabb legyen a hangzás.



Még az sem vette a kedvem, hogy tőszomszédságomban többen is zúgolódtak, hogy valamiért mindig is monotonnak, és könnyen megunhatónak találták a mindig is a metál renitensei közé húzó Meshuggah-t. Szó, ami szó, Jens Kidman egysíkon végig vezetett énektónusa, a gitárok eszeveszetten mélyre hangolt „bőgése” sokakban kelthet némi riadalmat, de valamiért engem mindig piszokul magával ragadott.

Kicsit tényleg az elektronikus zenei irányzatok minimál technójához lehetne hasonlítani.



Ezen az estén – ahogy mindig - a zenekar minden egyes tagja iszonyatosan precíz teljesítményt nyújtott, az ütemért felelős, Tomas Haake meg egész egyszerűen „ledobolt” a lábamról.



A Meshuggahtól sosem lehetett elvárni, hogy felszántsák a színpadot, vagy azt, hogy szórakoztató monológokkal, Danko Jones-i mulattatással fűzzék össze a számaikat. Náluk mindig is a misztikum, a zenei varázslat volt az élményadó eszköz.



A nóták folyama remekül össze lett állítva, a visszatapsolás, a zenekart éltető felkiáltások közepette a ráadásban érkezett meg aztán a banda talán két legfőbb „slágere”, a Bleed és a Demiurge. Ekkor már Bánfalvi Sanyival, a Neck Sprain egykori, Kovács Ákos jelenlegi dobosával fejtegettük, mennyire lenyűgöz minket ez a fajta mértani, olykor követhetetlen zenei maximalizmus, ami jellemzi Kidmanéket.

Jókora vigyorral konstatáltam, hogy nagy hiba lett volna kihagyni ezt az estét. Végszó: Aki hasonlatos zenei eksztázisra vágyik, annak érdemes megvárni a következő Tesseract, vagy akár Periphery bulit. A svédekhez képest fiatal titánnak számító formációk, szintén a Meshuggah által képviselt irányzathoz (amit sokan dtjentnek csúfolnak) tartoznak, némileg modernizált, könnyebben „értelmezhető” stílusban - Páll Norbert -



