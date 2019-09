Kapcsolatok • Alvin és a Mókusok A Barba Negra Track-ben ünnepeltek! Boldog születésnapot Alvin és a Mókusok! Barba Negra Track szezonzáró bulin jártunk, ahol az Alvin és a Mókusok csapott a húrokba Rengeteg meglepetést tartogatott az este, ezért kezdjük a elejéről. Szombat este fél 7 tájban beléptem a Barba Negra Track zenebirodalom kapuján, ahol minden jegytulajdonos, Alvin fan megkapta az új Alvin kislemezt. Ez a kiadvány Világvége címet kapott, amin 4 fantasztikus Alvin tétel található és kereskedelmi forgalomban nem kapható. A "hangversenyre" korán érkezők dedikáltathatták a CD-t és válthattak pár szót a zenekarral. Napokban felkerült az új klip az egyik közkedvelt internetes videó megtekintő oldalra. Címe: Világvége, ajánlom megtekintésre.



Az eseményen volt Alvin Shop, ahol fel lehetett "normálisan" öltözni. A koncerten láttam a Prosectura énekesét Imre Norbertet, azt hittem elnyomja a Húzzál gumit című dalt, de ez meghiúsult. Előzenekar és egyben a speciális vendég a méltán híres győri punkegyüttes az Auróra volt. A koncert alatt voltak videó animációk is. Elhangzott például Nincs térerő és az Előre kur.. , gengszterek! című punk slágerek is. Az énekes elmondta számukra ez az este nem párbaj, és pár vidéki bulin még fellépnek az Alvinal pl. Gödöllőn is. A két banda nagyon jó barátságot ápol egymással. Bő egy órát nyomták. Az idő lejárt, egy kis átszerelés történt az Alvin Roadok segítségével, és 20:20-kor a színpadra lépett az est főszenzációja a punk és rock zene ikonja az Alvin és a mókusok.Az Intro után berobbantak a színpadra a Rendet a fejekben című dallal.(Pont olyan pólót viseltem). Remekül működött a fény és füst technika. Pásztor István a zenekar frontembere közölte hogy, most a zúzosabb dalokat fogják lenyomni. A banda ezzel bulival ünnepelte a 26. szülinapját. Alvin klipek, animációk pörögtek a háttérben. Elhangzott többek között a Konfliktus, a Mossák az agyad, a Máshol jársz, az Én még tükörbe tudok nézni, a Mi ilyenkor szoktunk sírni, a Sajnálom és a Nem elég.



Az eseményen a banda "ingyen sört" osztogatott és gitár pengetőt dobált be a közönségbe. Az egyik meglepetés az volt, hogy Csoma Viki menyasszony ruhába beöltözött és elnyomta a Bizalom számot, valamint bement a közönségbe és énelkeltette őket. A tolerancia földje opusznál István szétválasztotta a tömeget és a megfelelő pillanatban egymásnak mentek, hatalmas pogozás tört ki, miközben két új opuszt is lenyomtak (Turista a földön, Világvége) . A koncert lírai részében az Aludj csak tétel kapott helyet, amit az énekes a kisfiának küldött, a közönség a dal felénél leguggolt, majd a jelzett pillanatban felugrott. Visszataps után újra a színpadon voltak, és mindenki a Kur.. életet skandálta, majd Viki lenyomta a Júlia nem akar a földön járni dalt is. Romantikusabb szerzeményekből se volt hiány, felcsendült a Pont olyan, mint én és a személyes kedvencem az Erdőtől a fát se maradhatott ki. Elba..ott szerelemnél mindenki világított a telefonjával, vagy az öngyújtójával. A záró tétel a Kur.. élet volt. Fantasztikus buli részese lehettem, és a végén kiderült a következő Alvin buli novemberben lesz, ahol több új dalt is elnyomnak. Boldog születésnapot Alvin:) Koncertek Barba Negrában:

Szeptember 29 Orbán Józsi búcsúkoncert

Október 4 Omen, Kalapács

Október 12 Moby Dick

Október 25 Zorall, Hollywood Rose

Erdős Norbert [2019.09.22.]

