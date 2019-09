Még szeptemberben is dübörög a Track

Vége az igazi nyári hónapoknak, de még nincs vége a nyárnak és a szabadtéri koncerteknek. A Barba Negra Trackben szeptember 21-ig jó pár buli várható, a legnépszerűbb hazai rockbandák zárják majd Budapest egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyét.

Szeptember első hétvégéje szinte kihagyhatatlan bármelyik korosztály számára. A Road 15 éves jubileumi koncert showja mellett, Hobo, ’Vadászat’ c. albuma idén 35 éves, amit most teljes egészében átélhetünk szeptember 6-án a Trackben. A siker szinte biztos, ahogy az is, hogy a domoszlói metal banda egyik legnagyobb idei megmozdulására készül. A Road nemrég ’Onnantól-Eddig’ című válogatáslemezén foglalta össze az első másfél évtizedét, sőt bónuszként felkerült az albumra egy korábban még meg nem jelent dal is. A lemez címadó, új dalához korábban videoklip is készült, melyhez a felvételek a zenekar 15 éves archívumából lettek válogatva. A 15. születésnapot a válogatáslemez mellett egy nagyszabású születésnapi koncerttel is megünneplik szeptember 7-én a Barba Negra Trackben.

35 éve jelent meg a ’Vadászat’, melynek szövegeit - a Kopaszkutya lemez betiltása és botránya után - maga Aczél György elvtárs, kulturális pártvezér cenzúrázta. „Még a 80-as, majd a 90-es, a 2000-es és a 2010-es években is próbáltunk filmet készíteni belőle, ám ez, - mivel szerintem ez a munkám minden hatalmat irritál, - sosem sikerült.” – mondta el Hobo az album kapcsán. „Már az 1984-es Budapest Sportcsarnok bemutatót követően sem tudtuk a darabot más helyszíneken játszani, mert az igazgató nem engedélyezte a díszletek további használatát. 18 évi alvás után, 2002-ben Vidnyánszky Attila azonban színpadra állította a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház művészeivel és a Hobo Blues Band akkori tagjaival. Több tízezer néző előtt adtuk elő.” A folytatásra négy évet kellet várni. Vidnyánszky rendezésében, a debreceni Csokonai Színházban is kitűzték 2006-ban, aki most, harmadszorra is belevág, ezúttal a Nemzeti Színházban a 2019/20-as évadban. „A szeptemberi, Barba Negra Track-beli koncert ennek egy előzetese lesz.”- folytatta a jubileummal kapcsolatos tudnivalókat Földes László Hobo. „Még színészek nélkül, hogy Póka Egonnal felmérjük, mennyire működik zeneileg ez az évtizedekkel korábban született mű.”

A Road és Hobo nagyszabású műsora után a hónap további részében, jön még a Bikini teltházas „ajándék” bulija szeptember 13-án. Aki ezt a pénteket a szerencsére kívánja bízni, jó ha tudja, hogy 18.30-ig a belépés ingyenes, utána viszont már nem biztos, hogy lesz belépőjegy az eseményre. A Barba Negra Track-et az Ossian lemezbemutató, a Quimby nyárzáró és végül az Alvin és a Mókusok 26 éves születésnapi koncertje zárja majd szeptemberben.



[2019.09.04.]