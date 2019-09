Celine Dion Budapesten ad koncertet - jegyinfo itt Celine Dion először érkezik Magyarországra, 2020. június 7-én, a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet a Broadway Event és a Multimedia Organisation szervezésében. A popzene történetének egyik legnagyobb és legszélesebb körben elismert szupersztárja, Celine Dion bejelentette Courage című világkörüli turnéjának újabb észak-amerikai és európai állomásait. A turné szeptember 18-án, Québec Cityben kezdődött, amely több mint tíz év után az első koncertkörútja az Egyesült Államokban és Európában. A Courage World Tour összefonódik Celine, turnéval azonos című albumával, amely hat év után az első angol nyelvű lemeze. Világszerte közel 100 városban mutatja majd be élőben is a hanganyagot. Az európai turné 2020 májusában indul, az állomások között szerepel többek között Prága, München, Párizs, Berlin, Stockholm, London és Budapest. A Courage című új albumot nagy várakozás övezi, amelyről szeptember közepén három dal már meg is jelent. Az „Imperfections” – a videóklipje megtekinthető itt –, a „Lying down” és a „Courage” című dalokban egy izgalmas, új irány testesül meg, melyet a rajongók a koncertek során élőben is átélhetnek. Az új lemez gyönyörű balladák és változatos ritmusú dalok keveréke, amely a világ bármely pontján november 15-től lesz megvásárolható, ám addig is előrendelhető. Celine Dion az egyik leghíresebb, legismertebb zenei előadó a világon. Pályafutása már egész fiatalon elkezdődött, a poplisták állandó szereplője volt. Harmincöt éves karrierje során közel 250 millió albumot adott el, World Music- és Billboard Music Awards-ot, öt Grammy-díjat, valamint számos egyéb zenei díjat, elismerést szerzett. További rekordokat döntögetett Las Vegasban, ahol több mint tíz év alatt, 1100 koncertet adott több mint 4,5 millió rajongónak. 2018-ban Ázsiában, Ausztráliában és Új-Zélandon turnézott, amely az egyik legsikeresebb koncertkörút volt abban az évben, a Deadpool 2 film Ashes című dallának remixével pedig a US Dance Club lista élére került. 2019. június 8-án végleg búcsút mondott Las Vegasnak, hogy új lemezzel és új világkörüli turnéval örvendeztesse meg rajongóit. A kanadai énekesnő, a mindenkit lehengerlő energiájával és csodálatos hangjával ejti ámulatba a magyar rajongókat 2020. június 7-én, a Budapest Sportarénában. Fergetes show, fantasztikus látvány, új dalok és a mindenki által ismert slágerek várnak mindenkit.



Jegyek kaphatók: 2019. október 4-én, pénteken 10 órától,kizárólag a https://celine-dion-koncert- budapest.broadway.hu/2020-06- 07-19-30 oldalon, valamint a Broadway Jegyirodákban és a Westend Jegyirodában. [2019.09.26.]