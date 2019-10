Megnéztük: Orbán Józsi búcsúkoncert a Barba Negrában - képekkel A Barba Negra idei első őszi bulijának sajnálatos apropója volt Orbán József, a 100 Folk Celsius együttes énekesének tavaly júliusi halála. Sajátos sztárparádéval búcsúztak tőle, rengeteg zenész barátja jött el játszani a tiszteletére. Kovács Áron konferálása után Orbán Józsi gyerekkori barátja, Gerendás Péter nyitotta meg a műsort, a Somló Tamás emlékére Demjén Ferenccel közösen írt Most is tiszta vagy te még című dallal. Őt az Animal Cannibals követte, akik annyiban kötődtek Orbánhoz, hogy kezdettől fogva előre köszöntek az idősebb zenészeknek, valamint a 100 Folk Celsius egyszer egy tévéműsorban előadta a Takarítónőt. Előadták hát ők is, majd a Minden változik című dallal búcsúztak. Az egész este hasonlóan telt: mindenki mondott néhány mondatot arról, ahogy Orbán Józsit ismerte, majd néhány saját, illetve emlékező dalt adott elő. A BAAB tagjai például együtt nyaraltak vele, Mester Tamás pedig Roy Orbison: You got it című dalát szerette volna közösen előadni Orbán Józsi tervezett, de végül meg nem jelent szólólemezén.



Az este legjobb részei azok voltak, amikor a különböző zenekarok tagjai együtt zenéltek: a Supernem Mester Tamással lépett fel, később csatlakozott hozzájuk Tóth Tibi a Hooligansből - erős felállás volt. A zenekarok váltása között videós bejátszások, klipek, tévéfelvételek mentek Orbán Józsiról, az Ohio koncertfelvétele például klipről is megénekeltette a Barba Negra közönségét. De volt szó Józsi éjszakai élet és szerencsejátékok iránti szeretetéről, Kudlik Júlia bemutatta a 100 Folk Celsiust. Volt nagyon megható klip is: amikor Orbán Józsi a már szintén elhunyt Flipper Öcsivel énekelte a Kell, hogy várj című dalt



A Supernem fellépése után Heilig Gábor egyedül énekelte el Az öreg cowboy dalát, majd az első rész végén volt a 100 Folk Celsius saját blokkja némi country zenével, Eszményi Viktóriával, Paff, a bűvös sárkánnyal, majd érkezett Benkő László és a Régi csibészek - Orbán Józsi ezt énekelte életében utoljára közönség előtt, az Omega Aréna koncertjén. A B52 együttes Sipos Péterrel együtt lépett fel - ez egy Triász műsornak is megfelelt, és számomra az est egyik legnagyobb élménye volt, mert először láttam őket élőben. Kiki az Emeletből a közös mulatásokat idézte fel - az viszont kissé kínos volt, hogy az Ohio szövegét papírról kellett olvasnia. A Hooligans a Legyen valamivel és a Seholországgal emlékezett meg Józsiról, és hogy hányszor látták őt a Fészek klubban… Majd a 100 Folk Celsius-szal együtt énekelték el a Mikor Szekszárdra készültem című dalt - az ilyen együttműködések miatt érdemes lett volna felvenni a koncertet. A Magna Cum Laude zenekarból Kara Misi Orbán Józsi rendszeres kártyapartnere volt, a 999 című dalt pedig a 100 Folk Celsius is feldolgozta már a Gyulai Húszfeldolgozó című lemezen. Az elmaradhatatlan Vidéki sanzon és Pálinka dal után pedig a fináléban az összes szereplő együtt énekelte el az Országutat. Hosszú, majdnem négy órás volt a búcsúkoncert, nagyszerű művészekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Nyilván azért tartották vasárnap, hogy ez a rengeteg zenész egyszerre rá tudjon érni - sajnos a közönség viszont pont kevésbé ért rá, talán ezer ember lehetett a klubban. Ők viszont nagyszerűen szórakoztak, mindenki újra találkozhatott a régi kedvenceivel és újakat is találhatott. Az Orbán Józsi emléklemez "Ezt nem a passzátszél hordta össze" címmel kapható, a Barba Negra klub további őszi programjairól pedig tájékozódhatsz a honlapjukon vagy a Facebook oldalon. Szatmári Péter Orbán Józsi búcsúkoncert a Barba Negrában képekben - klikk a fotóra

