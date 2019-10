Óriási bulival zárta a szeptembert az Action zenekar Action 25 címmel adott jubileumi koncertet az Action szeptember 28-án, Budapesten. Az ünnephez csatlakozott' az Alcohol zenekar is, akik az egyetlen őszi fővárosi koncertjüket tartották a klubban.. Az Action zenekar első albuma az Összeomlás 25 éves lett. Ez az korong remekül tükrözi a hardcore életérzést. Igazán zúzós lett. Remek kis hangulatos klub az S8 Club. Régebben Vadvirág néven futott. Stadionoknál van a hely és nagyon jól megközelíthető. Baráti árak vannak. Rengeteg ismerős cimbivel összefutottam. A zenekar tagok kint iszogattak, lehetett velük pacsizni, pár szót váltani. Az elővételes jegyvásárlók között értékes zenekari ajándékokat sorsoltak ki (Action póló és CD, Alcohol póló és CD).



Az Alkohol zenekar 21:00 óra után belecsapott a lecsóba. A színpadon parádésan működött a fénytechnika és két Alkohol molinó is volt, rajta a zenekar legújabb albumborítója a "Remélem zavarok" volt. Füstgép ezúttal nem volt. A régi megszokott Freddy Krugeres Intro helyett most egy új volt. A közönség nagyon vegyes volt, voltak nagyon fiatalok is. Nagyon sokan viseltek Alkohol pólót. A fiúktól felcsendült többek között a Remélem zavarok, a Mr. Fotel-Rocker, a Vegyszer, a Péntek 13, a Semmilyen rendszer, a Rockhimnusz és a személyes kedvencem a Házam egy kocsma. Sanyi(Csöves) remekül konferálta a dalokat és közvetlenül kommunikált a közönséggel.



23:00 óra magasságában színpadra lépett az Action zenekar. A zenekar gitárosát Szabó Tamást baleset érte ezért az egyik lába bevolt gipszelve és ülve nyomta végig a bulit. Az Actionbe doboscsere is történt Sümeghi Tamás lett az új tag.



A koncert érdekessége az volt, hogy Intro helyett Szasza pár szót mondott az Összeomlás és a Terror lemezekről. Próbálták felvenni a kapcsolatot az EMI kiadóval, hogy újra kiadják ezt a két albumot, de nem válaszoltak. Ha valakinek megvan ez a 2 album igazi kincs, hiszen nem lehet nagyon beszerezni sehol.



A következő pillanatban felcsendült az Összeomlás első száma a Sitten. majd ezt követően jöttek az album többi klasszikusai, mint például az Ebben élsz, a Mindenki megdől, a Fekete vagy fehér, a Megöl a rendszer. A dalok között Zsolti sztorikat mesélt például hogy a Sitten dalszöveg a Maglódi úton íródott amit Miksa hozott össze. Kiderült, hogy több állomásos turnéra készülnek, a vidéki állomások között megtaláljuk Gödöllőt és Esztergomot is.



Minden hónapba lesz egy Action fellépés valahol, pl. október 26. Hajdúszoboszlón, nov 23 Budapesten, Csepelen Route 66 Clubban.



A koncerteken például ki fog derülni, hogy Action rajongók miért akarták visszavinni a Terror albumot, mert az hitték hogy hibás. Következő a sorban opusz sem maradhatott ki a repertoárból, a Fekete ló dalt hiányoltam. Jó hír, hogy a napokban jelent meg az új Action klip az Ébredő erő, amiben Szasza kisfia Zalán is szerepel.



A dalok között a közönség skandálta, hogy Action, Action, Action.



Az est vége felé megtörtént a sorsolás az egyik barátom, Eszter nyerte az ajándékcsomagot.



Két ráadás szám volt, a Tina és a Benn a fejben.



Remek kis szombat este volt.



Erdős Norbert [2019.10.02.]

