Plusz előadás a Jézus Krisztus Szupersztárból a Dóm téren A hatalmas érdeklődés okán öt előadásban kerül színre a legendás musical Szegeden Alig két hónappal a 2020-as műsor bejelentése után az ötödik Jézus Krisztus Szupersztár előadást is meg kellett hirdetni a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorkínálatában, olyan ütemben fogynak a jegyek a rockoperára. A jövő évi előadásnak apropót ad a dóm felszentelésének kerek évfordulója is. Több mint harminc évvel a hazai premier után ismét visszatér bemutatása színhelyére a világsikerű musical, a Jézus Krisztus Szupersztár. A Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége 2020. július 3-án, 4-én, 10-én és 11-én láthatja a darabot. Sőt, a hatalmas érdeklődésre tekintettel az igazgatóság most egy új dátumot, a július 5-i, vasárnapi napot is megnyitott, melyre már lehet belépőket váltani. A szegedi Dóm téren mutatták be Magyarországon először Andrew Lloyd Webber varázslatos művét, melyhez Tim Rice írta a szöveget. A szerzők vállalása musicaltörténeti pillanat, hiszen bebizonyították, hogy bibliai cselekményt is el lehet mesélni a rock és a beat zene segítségével. A merész elképzelés végül világméretű rajongásig vitte a darabot, mely a Broadway történetének legnagyobb sikerét hozta. Később többek közt Londonban, Svédországban, Ausztráliában, Párizsban, Spanyolországban, Brazíliában és Ázsiában is bemutatták a rockoperát. A musicalből Oscar-díjra jelölt film is született. A rockopera jelentős mérföldkő a Szabadtéri Játékok életében is, mely ekkor indult el azon az úton, hogy a hazai musicaljátszás meghatározó színhelye legyen. A volt szocialista országok közül elsőként a Dóm téren mutatták be a Jézus Krisztus szupersztárt. A darab műsorra tűzésének szép aktualitást ad, hogy jövőre ünnepli a város a Fogadalmi Templom felszentelésének 90. évfordulóját. A székesegyház megépítése és az 1930-as évben rendezett ünnepi mise nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a következő évben megszülessen hazánk azóta legnagyobb és Közép-Európa egyik legjelentősebb szabadtéri népszínháza. Szeged jelképe, a dóm azóta is a fesztiváltól elválaszthatatlan szimbólum. A Szegedi Szabadtéri előadásaira jegyet váltani itt lehet.



