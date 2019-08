Imádta a közönség a Titanic-musical hazai bemutatóját - képek A Titanic zeneszerzője, Mauri Yeston is üdvözölte a megható történet musicalverziójának magyarországi premierjét. A rendezőt, Somogyi Szilárdot és a főszereplő Veréb Tamást is megkérdeztük arról, hogy sikerült a darab nyitóhétvégéje. Szívhezszóló levélben kívánt sok sikert a Titanic stábjának Mauri Yeston, a világsikerű darab zeneszerzője és dalszövegeinek írója. Yeston öt Tony-díjat - köztük a legjobb musicalnek és legjobb zenének járót - és Grammy-jelölést tudhat magáénak a legendás történet zenés változatáért. A Broadway meghódítása után az egész világon hatalmas sikert aratott - Kanadától Hollandián, Finnországon és Norvégián keresztül Ausztráliáig. Az üzenetben Yeston hálásan megköszöni a hazai bemutató résztvevőinek azt az energiát, amivel művét a magyar közönséggel is megismertetik, majd sorait így zárja: “Tudom, hogy a zene szépsége és szeretete mindannyiótokban ott van, és ragyogni fog a színpadról is!” A Szegedi Szabadtéri Játékok saját, önálló bemutatóját augusztus 9-én láthatta először a közönség, majd a további öt előadáon is teltház fogadta a látványos darab szereplőit. A főbb szerepekben színpadra lépett többek között Veréb Tamás, Vágó Zsuzsi, Szolnoki Tibor, Détár Enikő, György-Rózsa Sándor, Földes Tamás és Frankó Tünde is.. Azt már Somogyi Szilárd, az előadás rendezője meséli, hogy a magyarországi bemutató kapcsán változtatásokat is engedélyezett a zeneszerző a darabban. “Különleges helyzet, megtisztelő bizalom, amit Balassa Krisztián karmester irányába és rendezőként felém tanúsított. Ezt a művet nem pusztán musicalként szoktam aposztrofálni, sokkal inkább musicaloperaként. Minden nehézségével együtt csodálatos élmény volt színpadra állítani.” Veréb Tamás, aki Jim Farrell szerepét alakítja, boldog, hogy ez a darab az első bemutatója szabadúszóként. “Jó érzés ezzel a csapattal dolgozni, amelyben sok régi, kedves kollégával állhatok színpadra, sokan pedig meglepetésszerű, új találkozások. Az előadás szerintem olyan élményt ad nekünk és a nézőknek is, amit kevés másik darab.” Tamás azt mondja, kiváló arányban keveredik a tragédia és a romantika a Titanic-ban, és hiába tudja mindenki, mi lesz a történet vége, nekik az a feladatuk, hogy ezt elfeledtessék a közönséggel. “Vágó Zsuzsival, aki Kate McGowant, a szerelmemet játssza, azt az üzenetet szeretnénk átadni a nézőknek, hogy a szerelem és a szeretet ereje akkor is mindent legyőz, ha összesen csak három napig tart.” Somogyi Szilárd szerint többszörnézős előadás a Titanic, már csak azért is, mert számos apró titkot rejt, ami nem biztos, hogy elsőre feltűnik a nézőknek. A kiváló csapatszellemet, a társulati létezést a rendező is kiemeli, hozzátéve: nem csodálkozna azon, ha a későbbiekben is dolgozna még együtt ez a stáb. “Mindannyian fel akartuk szedni a színpaddeszkákat, és úgy érzem, ez sikerült is.” Szegedi Szabadtéri Titanic premier képekben - klikk a fotóra

