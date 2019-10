Különleges koncertekkel ünneplik az élőzenét a Csokonai Kulturális Központban!

Jazz, blues, rock, pop, zenés színházi est és sok más izgalmas zenei műfaj képviselteti magát az Akkordok Élőben – Az élőzene ünnepe, programsorozat keretében. Fellép többek között az Anna and the Barbies, Laár András és a Kamara Rock Trio, Fekete Jenő és barátai, a Napkutya, a Jurij, a Richie and the Mops, Sabina és a Várkonyi Csibészek is. A csütörtöki sajtótájékoztatón a Richie and the Mops zenekar frontembere, Borbély Richárd, a Jurij és a ColorStar dobosa, Sándor Dániel, Sabina, Bassola Richárd, valamint a Csokonai Kulturális Központ igazgatója, Bezerédi Erika beszélt arról, mit is jelent számukra a zene és az élőzenei koncertek.

Szeptember 17-én, a budapesti Csokonai Művelődési Házban, egy sajtótájékoztató keretein belül indult el az Akkordok Élőben - Az élőzene ünnepe című, egy éven át futó koncertsorozat, az NKA Hangfoglaló Program támogatásával. A program célja, hogy élőzenei koncerteken keresztül ismertesse meg az emberekkel, a különböző zenei műfajokat, azok sajátosságait, és élőzenei programok élvezeti értékét.

Folyamatosan változó világban, az állandóan változó emberi értékrendszerben a zene, a zene kedvelése, a tehetségek iránti érdeklődés, és a zenének a közösségépítő ereje rendkívül fontos. Ezek ugyanis olyan állandó értékek, melyek nem veszítenek semmit varázsukból és erejükből. Az élőzenei koncert pedig még inkább érték. Nemcsak az előadóművészek, de a hallgatóság, a közönség számára és számunkra, szervezők számára is. Az Akkordok élőben koncertsorozattal pedig a zenei sokszínűséget is szeretnénk népszerűsíteni, bemutatni a zenét kedvelő közönségnek, hiszen többféle zenei műfaj képviselői fognak koncertet adni házainkban, októbertől egészen júniusig. - mondta el a Csokonai Kulturális Központ igazgatónője, Bezerédi Erika.

A Csokonai Kulturális Központ, a XV. kerület öt művelődési házába szervez különböző műfaji besorolású könnyűzenei koncerteket: A Csokonai Művelődési Házban lesz látható a magyar könnyűzenei élet zászlóshajójaként suhanó Anna and the Barbies különleges trio akusztik koncertje, valamint a népszerű Jászai Mari-díjas színésznő, Fullajtár Andrea - Marlene Dietrich estje, és két keményebb hangvételű rockzenekar, a Napkutya és a Jurij koncertje is.

"Ezt csinálom 24 órában, és ezt szó szerint kell érteni. Van egy menedzser irodám és kiadóm, ahol több zenekarral foglalkozom, többek között a Jurijjal és a ColorStar-al is. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy azoknak a zenekaroknak, akiket képviselünk, megteremtsük a lehetőséget arra, hogy a vágyaikat elérjék. Most nem feltétlenül arról beszélek, hogy sikeresek legyenek, mert a sikert is többféleképpen lehet mérni. A legfontosabb az, hogy a cél, amit maguknak kreatívan kitűztek célként, azt meg is tudják valósítani. Ha ez azt jelenti, hogy 150 ember előtt fognak játszani évekig, akkor 150 ember előtt játszanak. Hogyha olyan szerencsés csillagállás van, hogy ez egy nagyobb tömegnek tetszik, akkor nagyobb tömegnek, és akkor mi is örülünk, de nem feltétlenül az a cél, hogy mindenáron a közönség kegyeit keressük. A cél az, hogy a zenekarok, és a zenekarokban alkotó emberek ki tudjanak teljesedni. Mivel élő zenei produkciókkal foglalkozunk, ezért nekünk nagyon fontos egy ilyen kezdeményezés, mint ami itt is van, és ezt nagyon köszönöm mindannyiunk nevében, mert lehetőséget ad olyan zenekaroknak, zenészeknek és produkcióknak is, akik nincsenek feltétlenül a rivaldafényben. – mondta el a Jurij és a ColorStar zenekara dobosa, és menedzsere Sándor Dániel.

A Pestújhelyi Közösségi Házban a jazz és a blues lesz főszerepben. Itt lesz látható novemberben egy nagyon izgalmas jazz formáció, a MégisZeneMűhely, valamint, az országszerte ismert, legendás blues zenész Fekete Jenő és barátai koncertje is. A sajtótájékoztatón Bassola Richárd színész, rendező, és nem mellesleg a MégisZeneMűhely szaxofonosa, képviselte a műfajt: "Ez egy alkalmi társulásként jött létre, melynek a kiindulópontja éppen a Pestújhelyi Közösségi Házhoz kötődik. Egy régi jó kollegámnak, aki nem mellesleg a Pestújhelyi Közösségi Ház technikusa is, egyszer az az ötlete támadt, hogy Kassák versekkel kellene csinálnunk valamit. Tudván, hogy én valamikor színházat csináltam, megkérdezte, hogy nekem volna-e kedvem ehhez, amire én természetesen igent mondtam. Végül Kassák Lajos 100 vers című ciklusát választottuk ki, és készítettünk belőle egy érdekes performanszt. Egy Kassák vers hangzott el élőben, 100 pedig hangfelvételről. Ezek közül volt, ami tényleg elhangzott, és volt, ami egymásra volt másolva, és gyakorlatilag egy zenei szövet lett belőle a végén. Gyakorlatilag 15-20 vers egymásra másolt szövete. Ezt követően zenészek jöttek hozzám, én akkor már szaxofonoztam, és egy alkalmi formáció is beszállt ebbe a buliba. Gyakorlatilag ezekre a Kassák versekre zenéltünk rá. Az eredeti formációból páran megmaradtunk, akik azt gondolták, hogy esetleg lehetne ezt a dolgot tovább folytatni. Egyébként ez mindig egy meglehetősen improvizatív produkció volt. Ennek a továbbfejlesztése már abszolút az improvizációra épült. Összejöttünk időnként, tulajdonképpen magunknak zenélve, sokszor a Pestújhelyi Közösségi Házban, és nincs megállapodás, nincs kötött téma, sokszor még azt se beszéljük meg, hogy ki kezdi a dalt. Pont az az izgalmas az egészben, hogy hogyan tudunk egymásra figyelni, hogy tudnak különféle hangszerek egymással párbeszédet folytatni."

A Kozák téri Közösségi Házban az induló zenekarok koncertjei kaptak helyet, ahol olyan páratlan tehetségű, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő együttesek kaptak fellépési lehetőséget, mint a népszerű színész, Borbély Richárd zenekara, a Richie and the Mops, a lebilincselő hangú Hegyi Dóri formációja, az OHNODY, és a New Level Empire egykori zongoristája és énekesnője, Sabina, aki nemrég kezdett szóló karrierbe.



"4 évesen kezdtem zenélni, ezért én más szemszögből érzem és élem ezt az egészet. Én a zenén keresztül tanulok élni. Számomra sohasem volt munka, sokkal inkább úgy fogalmaznék, hogy küldetés. Minden szegmensében voltam már, hiszen 5 éves koromtól komolyzenét tanultam, klasszikus zongoristaként kezdtem, zeneiskolába, konzervatóriumba, majd egyetemre jártam. A bibi ott kezdődött, hogy elkezdtem átírni Bach műveket, és ezt nem nézték jó szemmel, ezért meg is buktattak. Persze végül lediplomáztam, és visszajöttem Budapestre. Először bekeveredtem az underground, majd a pop világába. Elkezdtem rapperekkel dolgozni, odaadtam nekik a zenémet, ami először csak egy zongorajáték volt.

Ez egy karmikus út, hiszen egyik dolog hozta a másikat. Volt szerencsém egy már befutott zenekarba is bekerülni, akivel végig turnéztuk az országot. Ott tanultam meg, hogy hogyan kell két perc alatt beállni, hogy kell sok ember előtt játszani, hogy kell végigaludni öt napot a turnébuszban. Éreztem, hogy én üzenni szeretnék az embereknek, ami már bőven ezelőtt elkezdődött, és persze kapom én is a pofonokat, tanulom közben, hogyan lehet közvetíteni az embereknek, de elsősorban én a zeneszerző lényemet élem, mivel azt tartom a legfontosabbnak, amit fentről kapok. Fentről kapok valamit, és nem mindegy, hogy mit kapunk, mit üzenünk az embereknek, hiszen ez egy nagyon komoly mozgatórugó. Embereket, tömegeket mozgat meg és nem mindegy, hogy az lentről vagy fentről jön. Én ehhez keresem az utat, hogy hogyan tudnám ezt még jobban átadni. Van egy hiper-szuper, nagyon jó zenekarom, akik a Hősökben és a Compact Discoban is játszanak, nagyon szeretem őket, nagyon szeretek zenekarral játszani. Az egészben az a fontos, hogy csináljam, létezzem, hogy pulzáljak benne. Nyilván fontos a pénz és szeretek fellépni egy fesztiválon, de a legintimebb dolog az, amikor zenét írok. Most például felköltöztem egy erdőbe, egy hegyre, és egy rozoga pianínón írom a dalokat. Most kiadtam egy elektropop albumot, kiadtam egy nagylemezt, eszméletlen sokat dolgoztam, eljutottam egy bizonyos közönséghez, és most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a következő lépésben kiket tudok megérinteni. Nekem ez a zene. Az életem."

Az első koncertet a Rcihie and the Mops adja majd, a Kozák téri Közösségi Házban: "Október 25-én fogunk legközelebb fellépni a Kozák téri Közösségi Házban, az Akkordok Élőben koncertsorozat keretein belül. A zenekar egy elég fiatal zenekar, 2,5-3 éves. Én főként zenés színházakban dolgozom, énekes-színészként, de nyilván a zene soha nem is állt távol tőlem, az életem velős része, és régóta szerettem volna kipróbálni magam zenekarban is. Szerencsére egy remek csapattal zenélek. Nagyon büszke vagyok a zenekaromra, remek zenészek, akikkel profi munkát tudunk végezni. Azt persze a közönség fogja eldönteni, hogy ebből mi lesz hosszú távon. A mai világban 2-3 évente születnek és oszlanak fel zenekarok. Én azt látom, hogy egy zenekarnak a jövőjét azzal lehet biztosítani, hogyha egész egyszerűen csináljuk. Nincs más recept. El kell kezdeni, csinálni kell, és ha eléggé hisz benne az ember, és eléri azokat a pontokat, amiket kell: megtalálja a saját közönségét és a saját hangját, akkor nem felejtik el és akkor lehet belőle bármi."- mondta el Borbély Richárd.





Az Újpalotai Szabadidő Központban fellép Laár András és a Kamara Rock Trio, valamint a Kaukázus zenekar frontemberének, Kardos-Horváth János vezetésével a Hahó Együttes nevű gyerekzenekar, melynek az egyik legfontosabb küldetése a gyerekek környezettudatosságra nevelése. A Kikötőben (Ifjúsági Közösségi Tér), a hatalmas sikereket arató Várkonyi Csibészek nevű formáció lép fel.



[2019.10.21.]