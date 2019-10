Mágnás Miska a Vígszínházban - jegyek itt Mágnás Miska a Vígszínházban - jegyek itt. mágnás miska Operett Szirmai Albert – Bakonyi Károly – Gábor Andor: Rendező: Eszenyi Enikő Közel húsz éve nem játszott a Vígszínház operettet. Miska, Marcsa, Baracs, Rolla, Pikszi, Mikszi és a Korláth família feledhetetlen és szeretett hőseink. Fergeteges humor, irónia és szívet fájdító szerelem – ez a Mágnás Miska. És a zene, ami halhatatlan, mára már klasszikussá nemesedett. Az 1916-os operett vígszínházi változatát Eszenyi Enikő és Vörös Róbert készítette 2019-ben. Bemutató | 2019. október26. | Vígszínház



Mágnás Miska előadásjegyek ITT A Mágnás Miskát 1916-ban mutatta be a Királyi Színház Rátkay Mártonnal és Fedák Sárival a főszerepekben. A gróffá öltöztetett lovászfiú – az úrrá varázsolt cseléd – története, melyben a főhős kifigurázza és megleckézteti a gazdagokat, úgy tűnik, minden korban aktuális. Az elmúlt évtizedek alatt a cselekményt a színházak és íróik a maguk képére formálták, más-más hangsúlyokkal és ízekkel alakítva a figurákat és a mondanivalót. Így Miska volt már népi hős, szocialista fegyver, Baracs Iván – néha István - vasútépítő mérnök, a szegénységből feltörekvő igazságosztó. De a Korláth család és velük együtt Pikszi, Mikszi minden változatban lelkesen raccsolt, ahogy Marcsa szíve is minden előadásban rettentően fájt az ő Miskája után: „Attul aztán megszólalt nekem is a szívem! Odamentem ehhez a szennyes kis emberhez, megfogtam a kezit: Miskám, lelkem, olyan gyönyörűen tudjuk már egymást szekérozni. Vegyen el engem feleségül.” A dalokat szinte mindenki fújta-fújja, még akkor is, ha nem látta a Mágnás Miskát színpadon. Az I. világháború idején bemutatott operett - mai fogalmaink szerint -,kortárs műnek nevezhető. Bátorsága, szemtelensége, társadalmi kritikája, metsző iróniája azonnal lángra lobbantotta a kedélyeket; szívhez szóló gazdag melodikussága, a szerepek humora azonnal sikerre vitte a Mágnás Miskát. „Vörös Róbert dramaturggal minden változatot újraolvastuk, és úgy gondoltuk, hogy az 1916-os ősváltozat áll legközelebb a szívünkhöz. Nagyon megtetszett arányossága, humora, játékossága és szemtelensége. Ezt az ősváltozatot „karcoltuk” meg, kerestünk olyan új kifejezéseket, hangsúlyokat a szövegkönyvben, ami a mai életünkre reflektál. Operettet több féleképpen lehet nézni és játszani. A mézédes dallamok szárnyán andalogva és nem gondolkodva. De egy vadul, szenvedélyesen, jól eljátszott, jól előadott színházi előadás megmutatja a történet minden vetületét, mélységét, fényét, és így a mű egész gazdagsága láthatóvá, hallhatóvá válik.” / Eszenyi Enikő



Korláth gróf - Hirtling István

Korláth grófné - Bandor Éva

Rolla - Dobó Enikő

Gida Dino -Benjamin

Técsey Pikszi - Horváth Szabolcs

Récsey Mikszi - Orosz Ákos

Marica - Rudolf Szonja

Jella - Márkus Luca

Baracs Iván - Ertl Zsombor

Szele - Kurely László

Marcsa - Szilágyi Csenge

Miska - ifj. Vidnyánszky Attila

Leopold - Márton András

Kati néni - Hullan Zsuzsa

Inas - Reider Péter

Márton bácsi - Dengyel Iván

Zsorzs - Gyöngyösi Zoltán

Borcsa - Rudolf Szonja [2019.10.24.]

