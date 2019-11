Gotthard koncert lesz Budapesten - jegyinfo itt

Gotthard: tavaszra új lemezt és budapesti koncertet ígérnek

Javában készül már a Gotthard új lemeze: svájci hard rock hőseink idén nyáron vették fel a dalokat, a 2020-as év elején adják ki a friss nagylemezt, tavasszal pedig Budapestre is ellátogatnak, hogy élőben mutassák be nekünk legújabb zenéjüket!



Az új album a 2017-es Silver lemezt és aDefrosted 2 válogatást követi majd, a címe egyelőre nem ismert, de a következő hetekben bizonyára erre is fény derül.



a Livesounds bemutatja: Gotthard European Tour 2020

2020. április 13., hétfő 19 óra

Budapest, Barba Negra Music Club

Gotthard koncert + vendég

Belépő: early bird jegyek 6900 Ft, normál elővételben 7500 Ft, a koncert napján 7900 Ft

Jegyek kaphatók a www.rock1.hu és a www.tixa.hu weboldalon, valamint a Ticketportal hálózatában és a Barba Negra jegypénztárában.

[2019.11.08.]