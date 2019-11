Kapcsolatok • Tóth Gabi Érdekes bejelentés a Sztárban Sztár leszek kapcsán Tóth Gabi nélkül folytatódik a Sztárban Sztár leszek! Távozik a zsűriszékből Tóth Gabi. Az énekesnő gyermeke érkezésének közeledtével anyai teendőit tartja szem előtt, így arra a döntésre jutott, hogy az utolsó két adáson már nem lesz jelen. A TV2 maximális együttműködéssel kezeli a helyzetet, emellett továbbra is zavartalanul folyik a felkészülés, így a Sztárban Sztár leszek! öt elődöntőse újabb eszméletlen produkciókkal áll majd színpadra a vasárnapi élő show-ban.



Őrületes átalakulások, hatalmas tehetségek, humoros pillanatok – a Sztárban Sztár leszek! izgalmai tovább folytatódnak, azonban hétvégén már nem láthatják viszont a nézők Tóth Gabit. A Sztárban Sztár leszek! mestere az utóbbi hetekben erőn felül támogatta versenyzőit, azonban a következő időszakban már kizárólag gyermeke érkezésére szeretne koncentrálni.



„Nagyon sokat kaptam ettől a műsortól és azoktól az emberektől, akik a Sztárban Sztár leszek! csapatában dolgoznak. Hétről hétre rengeteg energiát merítettem abból, hogy ide tartozhatok és közelről láthatom a versenyzők fejlődését, ami által én is több lettem. Hálás vagyok, hogy a kislányom ilyen sokáig hagyta, hogy vasárnaponként beüljek a mesterszékbe, de a várandósságnak ebben a szakaszában, már nem tudom azt a maximumot adni, amit elvárok saját magamtól. Elérkezett az idő, hogy a gyermekemre koncentráljak, és az ő érdekeit tartsam szem előtt. Katja kezét nem engedem el, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és mint felelősségteljes Édesanya, ő is érti, tudja, hogy miért kellett ezt a döntést meghoznom, mint ahogy azt is, hogy jó kezekben hagyom.” – árulta el döntése hátterét Gabi.



Gabi a távolból támogatja majd Katját, azonban a TV2 is mindent megtesz, hogy zavartalanul folytatódjon a népszerű showműsor.



„Természetesen továbbra is maximálisan Gabi mellett állunk, és megértjük a döntését, hiszen ebben a helyzetben az orvosa javaslatait kell követnie. Gabi az elmúlt hetekben erőn felül teljesített, a Sztárban Sztár leszek! mestereként a tőle megszokott maximális profizmussal látta el a feladatát, amit ezúton is köszönünk neki. A műsor gördülékenyen folytatódik majd, illetve mindent megteszünk azért, hogy Katja se szenvedjen hiányt a felkészülése során. Fel voltunk készülve erre a helyzetre is, már dolgozunk a megoldáson, amiről hamarosan többet is elárulunk.” – tette hozzá Kirády Attila, a TV2 Csoport kreatív igazgatója.



Rövidesen kiderül, hogy ki veszi át Gabi helyét a zsűriszékben, Bereczki Zoltán, Pápai Joci és Horváth Tamás mellett, azonban már csak öt versenyző maradt, akik esélyesek arra, hogy elnyerjék a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet. 18.50-től a Sztárban Sztár leszek! elődöntőjében kiderül, hogy ki az a legjobb négy versenyző, aki megnyeri a nézők és a mesterek szavazatait, és ezzel a mindent eldöntő fináléba jut. [2019.11.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Talking Dreams egyéb [2019.11.12.]

Kreatív gitáros kerestetik zenész » gitáros [2019.11.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu