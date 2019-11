Ajánljuk! Felysa adventi jazz koncertet ad Felysa különleges hangulatú adventi villaestjeinek első állomása a budai Barabás Villa lesz, ahol hosszú munka után november 29-én mutatja be nyilvánosan a New Yorkban és Budapesten felvett Senses, azaz Érzékek című albumának anyagát. A teljes Senses album az on line zenei áruházakban már elérhető és karácsony előtt a CD változat is már kapható lesz. Így az ünnepek alatt a felcsendülő dalok révén már élvezni lehet a soul–jazz és crossoverjazz kifinomult találkozását. Az albumról már több dal is megjelent a Youtube csatornán, valamint a Spotify platformon, többek között az a Life In a Dream című videoklip, amelyet már félmillióan néztek meg. A közel másfél órásra tervezett koncert a művésznő személyes vallomás lesz az ünnepi készülődésről. Belső utazását egyszerre jeleníti meg a jazz és soul, a zene, a képi világ, valamint a tánc kíséretével. A színpadon ezúttal a hangszerek mellett a táncszínház, a vetítéssel egybekötött vizuális effektek is aktív szerepet kapnak, szinte „körülölelve” a közönséget. Így az érdeklődök az 1996-ban bemutatott Csinibaba című magyar film betétdalát éneklő művész előadásának részeseivé válnak. A szokásos tribute blokkban pedig Aretha Franklin, Amy Wineouse és régi Zalatnay Sarolta dalok is elhangoznak. Ahogy ezt már Felysától megszoktuk, megelevenedik a 2003-ban elhunyt Cserháti Zsuzsa jellegzetes hangzású világa, amelyet a művésznő a soul mély érzelmes dallamaival ötvöz, egyfajta sajátos új irányzatot is teremtve a jazz műfaján belül. Az ünnepi hangulat előkészületeként, a zenei élvezet „aláfestéseként”, a résztvevők a koncert előtt és után megkóstolhatják a tokaji régióban lévő Mádon gazdálkodó Demetervin csúcsborait, a Délceget, a Furmintot és az Élvezetet. A mádi természeti tájat, a szőlőkultúrát nemcsak a borokon keresztül ismerhetjük meg, mivel Nagy Mary-Anna fotóművész erre az alkalomra létrehozott pop-up fotókiállítása is közelebb visz minket a mádi vidék és a Demetervin borok világához. Közreműködők: Csanyi Zoltán – zongora

Kiss Attila - gitár

Horváth Balázs - bőgő

Tiba Sándor – dobok

Berecz Bea – vokál

A rendezvény helyszíne és időpontja: Barabás Villa, Budapest XII. kerület Városmajor utca 44. 2019, november 29, borkóstoló 19.00-20:00 , koncert 20.00 – 21:30 Jegyek kaphatók a MOMkult jegypénztárában és a www.barabasvilla.hu weboldalon. [2019.11.25.]

