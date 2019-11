Gálakoncertet ad Komlósi Ildikó mezzoszoprán - jegyek itt Operaházi tagságának 35 éves jubileuma alkalmából gálakoncertet ad Komlósi Ildikó mezzoszoprán december 9-én a budapesti Erkel Színházban. Az esten az Aida egyik drámai jelenete és egy Carmen-keresztmetszet is elhangzik, fellép a FlamenCorazónArte Táncszínház és a Varidance társulat, a magyar énekes szólisták - Gábor Géza, Sáfár Orsolya, Kálnay Zsófia, Fülep Máté, Szemerédy Károly és Megyesi Zoltán - mellett Marco Berti olasz tenor is közreműködik.



Az Opera Zenekart Szennai Kálmán vezényli, a jubileumi est rendezője Almási-Tóth András, az Opera művészeti igazgatója - közölte a dalszínház az MTI-vel. Több mint 35 éve, a felújítás alatt álló Operaház helyett ugyancsak az Erkel Színház színpadán debütált a társulat tagjaként Komlósi Ildikó. A Békésszentandrásról indult mezzoszoprán a Zeneakadémia elvégzése után Milánóban és Londonban folytatta tanulmányait.



Pályafutása alatt a világ csaknem minden rangos operaházában és koncerttermében fellépett a New York-i Metropolitantől és a Carnegie Halltól kezdve London, Párizs, Barcelona, Milánó, Berlin, Bécs és Szentpétervár neves intézményein keresztül a Veronai Arénáig, de a távol-keleti dalszínházak közönsége is jól ismeri őt.



Repertoárján megtalálható többek közt A kékszakállú herceg vára Juditja, a Bánk bán Gertrúdja, a Parasztbecsület Santuzzája, a Salome Heródiása és Az árnyék nélküli asszony Dajkája is. Komlósi 35 - jegyek ITT



