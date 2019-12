Megkezdődött a jegyek értékesítése - Az Aerosmith megtelíti a Puskás Arénát Az Aerosmith megtelíti a Puskás Arénát - óriási ütemben indult a jegyértékesítés! Ma 11 órakor megkezdődött a budapesti Aerosmith koncert belépőinek teljeskörű értékesítése, és ahogyan már az elmúlt két napban a regisztrált Live Nation tagok elővásárlásaiból is sejteni lehetett, ma megindult az igazi roham, és az első óra után már vannak olyan szektorok ahol csak pár darab belépő elérhető, illetve a kiemelt állójegyek többsége is elfogyott. Úgy tűnik, a rajongóknak nem érdemes várni a jegyek beszerzésével, ha nem akarják kihagyni ezt a megismételhetetlen élményt, az Aerosmith koncertjét 2020. július 24-én a vadonatúj Puskás Arénában. A világ egyik legsikeresebb rockbandája mindenhol hasonló érdeklődésnek örvend, azokban a budapesti fellépésük kiemelt figyelmet kap, hiszen 26 év után térnek vissza Magyarországra. A budapesti koncertre jegyek most még kaphatók a www.livenation.hu o ldalon keresztül. [2019.12.13.] Megosztom: