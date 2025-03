Beton: Féreg - Egy új formáció tesztoszterontól kicsattanó bemutatkozása Féreg című dalával rúgta be a hazai extrem / modern metal színtér képzeletbeli ajtaját a Beton zenekar. Az akár supergroupnak is nevezhető új formáció nyár elején érkező bemutatkozó albumáról ez az első - egy kisfilmmel is megtámogatott - előfutár, amit további dalpremierek is követnek majd a CD megjelenéséig. A menetrend már összeállt: “Az ‘Önazonos’ című albumunkról ez az első ízelítő, amelyet április végén - hasonlóan egy klip kíséretében - egy újabb single követ majd, valamint a lemezmegjelenés mellé érkezik a harmadik videó is júniusban.” "A ‘Féreg’ egy igazi középtempós, bólogatós zúzda, amelyben ‘kóstolóként’ mindenki megmutat egy picit a saját kvalitásaiból. Ahogy Márk szokta mondani: mindenki hozzászórja a saját maga varázsporát a dal egészéhez. A ‘Féreg’ szövegvilága nyersen mondja el a főhős életének azt a szakaszát, amelyben az önrombolás legmélyéről próbál a maga módján kimászni. Mindezt azonban önmagát is rendszeresen becsapva, felelősség és kötelezettségvállalás nélkül teszi, megbizhatatlanná válva a környezetében, újra és újra visszasüllyedve a saját maga által ásott mélységekbe. Az élettől kapott pofonok és egy végső kétségbeesés következményei azonban rávilágítanak arra, hogy változásra, változtatásra van szüksége. És bár nem önállóan, hanem mások segítségével, de elindul a lejtőn felfelé, megpróbálva visszanyerni a környezete bizalmát, elismerését és újra meglelni az igazi énjét.” A zenekar és az Önazonos album megálmodója Kindák Márk gitáros az, aki hosszú évekkel ezelőtt lefektette a Beton alapjait Karsheh Nabil dobossal. Kicsivel később Jakab Viktor (Undertaking) basszusgitáros is csatlakozott, majd 2024 nyarán Horváth István "Pityesz" (Neck Sprain, FreshFabrik, Sonic Bear Punch, Vulgar Display Of Cover) énekessel elkezdődtek az album demó énekfelvételei. 2024 decemberében pedig Takács Jozzy (The Hellfreaks, Wendigo, Toxic Twins Project, Vulgar Display Of Cover) szólógitárossal lett teljes a felállás.



A csapat ihletadó forrásait sem titkolja az öndefiníció megfogalmazásakor: “A zenénket a legjobban azokkal a zenekarokkal tudnánk jellemezni, amelyek a 90-es években berobbantak és megalapozták a metalzene különböző stílusait. Olyan bandák, mint például a Pantera, a Sepultura, a Machine Head és a Slayer zenéjének energiáit keresztezzük a magunk módján, vegyítve HC és thrash elemekkel.”



A Beton a közösségi médiában egy jelenleg 400 fős privát Facebook csoportot üzemeltet, ahol a csoport tagjai mindig elsőként értesülhetnek a megjelenésekről, illetve a zenekar igyekszik exkluzív tartalmakkal megköszönni nekik a támogatásukat. Beton:

Horváth István "Pityesz" - ének

Jakab Viktor - basszusgitár

Jozzy - szólógitár

Kindák Márk - gitár

H-Music Hungary [2025.03.17.]