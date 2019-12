Az Il Divo visszatér 2020-ban az Arénába! Jegyek itt Az IL DIVO visszatér 2020 október 29-én az Arénába! 30 millió eladott album, 160 arany-, és platina-díj 33 országban. Nem rossz teljesítmény egy olyan csapattól, akik a megalakulásuk után azért aggódtak, hogy a nagyközönség nem feltétlenül igényli majd az egyedi zenei stílusukat…



Az IL DIVO pályafutása során már sokszor bebizonyította, hogy a zenének óriási hatalma van, legyen az pop-, klasszikus-, vagy egyházi, és ebben nagy szerepe van a karakteres hangoknak, amelyből a formáció négyet is magáénak tudhat.A csapat - különféle műfajú dalokban - kiállt az "operakeverék" mellett, így vált a klasszikus zene keresztmetszeteinek ikonjává.



Urs Buhlert, Sebastien Izambardot, Carlos Marintés David Millert először Simon Cowell, angol televíziós producer hozta össze 2003-ban. Akkor még senki sem gondolta (kivéve talán Cowellt), hogy ekkora sikere lesz ennek a csapatnak. Az IL DIVO kezdetben négy különböző nemzetiségű, kiemelkedő tehetségű, de különböző zenei hátterű énekesből állt. Az amerikai tenor, David, konzervatóriumi képzettségű operaénekes volt, akinek teljesítményét Baz Luhrman La Boheme-jében a Broadway-n is pozitív kritikával illették. Carlos tehetségét még gyerekkórusban felfedezték, Kis Carusónak becézték, majd következett a fesztiválszínpad és az opera-karrier. Urs, a svájci tenor, hegedűn, klarinéton, zongorán, gitáron és dobon játszott, klasszikus utat választott, holott még egy heavy metál zenekarban is énekelt tizenévesen. Sebastien tehetséges énekes-dalszerző volt, akinek Si Tu Savais kislemeze a francia listákon az első helyet is megcsípte.



A klasszikus-, és a popzene, a többnyelvűség, a crescendo és az opera ötvözete nagyon sikeres slágereket hozott, és a csapat nem ijedt meg azoktól az előítéletektől, amelyek szerint az ilyen stílus nem feltétlenül eladható. Szerencsére, mert megtalálták azt a lemezvásárló közönséget, akik nem eléggé kifinomultak az operához, de kedvelik a klasszikusokat, akik befogadták a három tenort és Andrea Bocellit; nos, ezek a rajongók örömmel üdvözölték a mélységeket, a textúrákat és az izgalmas érzékiséget, amit a négy nagyon különböző hangú IL DIVO együtt létrehozott. De a rajongás a lemezvásárlásnál nem állt meg. Amikor a kvartett megjelent a színpadon, álló ováció kísérte a dalaikat és virágözön repült feléjük.



A platina debütálása után a következő albumok - Ancora (2005), Siempre ( 2006), The Promise (2008) és Wicked Game (2011), a virtuozitás és a tömegcsábítás győztes kombinációjára épültek. A 2013-as felvételük, a Musical Affair, a Broadway és a West End klasszikusainak ünneplésévé vált.



[2019.12.16.]