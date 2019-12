Kapcsolatok • Fábián Juli Egy este Fábián Julival 2019. december 15-én az M2 Petőfi tűzte műsorára Lévai Balázs Like a child című filmjét, mely a két éve tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő, Fábián Juli életét hivatott bemutatni. Egy este, amit újra Julival tölthettünk és ami – akárcsak az élete – fájdalmasan rövidre sikeredett. A Fábián Juli és Zoohacker közös szerzeményének, a Like a child-nak címét viselő filmben édesanyja, zenésztársai és barátai mutatják be Juli drámaian rövid életét, az őt érő sikereket, örömöket, vagy éppen kudarcokat. Pályatársai, egykori tanárai, mentorai mesélnek Julival kapcsolatos emlékeikről és hamar kiderül a nézők számára, hogy a mindig vidám, sugárzó Juli korántsem volt mindig olyan jóban az életével, mint ahogyan azt a külső szemlélő gondolhatta. Juli a Külkereskedelmi Főiskola elvégzése után határozta el, hogy visszatér gyermekkori szerelméhez, a zenéhez. Miután az ETÜD zeneiskolában elsajátította az alapokat, felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneakadémia Jazz Tanszakára, ahol Berki Tamás tanítványaként aktív szereplőjévé vált a hazai jazz szférának. Saját-és a más hallgatók által létrehozott formációkon kívül Juli egyre gyakrabban fordult meg a színpadon a hazai jazzvilág már elismert szereplői között is. A vendégszerepléseket lassan felváltották az önálló koncertek, a próbálkozásokból pedig csakhamar professzionális produkciók születtek. Sárik Péterrel közös klubkoncertjeik, a Fábián Juli Jazz Riff szereplései, vagy a Budapest Jazz Orchestrával közös produkció mind közelebb hozták a közönséget a jazz műfajához. Ahogyan Juli 2011-ben a zene.hu jazzrovat egyik szerkesztőjeként nyilatkozott: „…számomra a zene nem műfajokra bontható, hanem fejlődő, erre-arra kanyargó folyam és folyamat, aminek a változásai elengedhetetlenek, megállíthatatlanok „ Ahogyan az a dokumentumfilmből is kiderül, Fábián Juli úgy robbant be először a jazz, majd később az igényes popzene világába, hogy szemernyi kétségünk nem maradt a felől, az énekesnő színpadra született. Elsöprő erejű hangja, pozitív, magával ragadó személyisége a közönség kevésbé szenzitív tagjait is azonnal elvarázsolták, koncertjein a legvisszahúzódóbb hallgatóság is igazi bulipartnerré változott. Éppen akkor, amikor a Zoohackerrel közös produkció és A Dal meghozta az énekesnő számára az országos sikert, Fábián Juli egészségügyi okokból egyéves pihenőre kényszerült, és ezzel megkezdődött ádáz harca betegségével, melyben végül ő maradt alul. A Lévai Balázs filmjében megszólaló barátok és egy Julival készült korábbi interjú narrációként történő többszörös bejátszása kínzóan közel hozza hozzánk az énekesnőt és vele kapcsolatos emlékképeink olyan boldogan cikáznak, mint ahogyan tette ezt ő maga is egy-egy koncert után a „rajongók” között. Aztán a film végén Sárik Péter zongoraművész könnyes nyilatkozata visszaránt bennünket a valóságba és eszünkbe juttatja velünk azt a pillanatot: Éppen az otthonomban ültem és Juhász Attila zongorista barátommal osztottunk meg egymással világmegváltó gondolatokat a chaten, amikor olvastam a hírt Úristen! Juli.

Juli?

Fábián Juli

Neeeeeeeeeeee Nem beszéltünk többet. Mindenki elmerült a megrázó hírben, amit azóta sem fogtunk fel igazán, amiről időnként talán szándékosan is igyekszünk megfeledkezni, miközben újra és újra ismételgetjük magunkban: „Játsszuk azt, hogy csak úgy elbújtál!" Fülöp Dóra [2019.12.25.]

