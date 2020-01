Gratulálunk! Újabb díjat zsebelt be Lobó-Szalóky Lázár Sikeres Gyulai-díjat vehetett át Lobó-Szalóky Lázár. A gyulai Polgármesteri Hivatal Dísztermében kapta meg a város rangos kitüntetését.



Az idei évben is Dr. Görgényi Ernő, Gyula város Polgármestere a Sikeres Gyulai Egyesülettel közösen, az Újévi Polgármesteri Fogadás keretein belül adta át a település neves elismerését, a Sikeres Gyulai-díjat.



A neves kitüntetést minden évben olyan közszereplők, szakemberek és gyulai polgárok vehetik át, akik munkájukkal mind regionálisan és országosan, mind nemzetközileg a város jó hírnevét öregbítik, valamint helyi, városi szinten is követendő példaként szolgálhatnak.



Szombat este a Dirty Slippers zenekar frontembere, a tavaly márciusban Pro Arte-díjjal kitüntetett Lobó-Szalóky Lázár vehette át a díjat többek között, így egy éven belül már második nívós elismerésben részesült.



A résztvevők előtti méltatáson elhangzott, hogy Lobó-Szalóky Lázár a Dirty Slippers frontembereként és szólóban is sikeres előadó. Három slágerlistás nagylemez, kilenc slágerlistás dal szerzője és előadója. Zenészként az elmúlt évben – hazánk mellett – Angliában, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is sikereket ért el. Több angol rádióban játszották a dalait, kétszer fellépett a legnépszerűbb román zenei fesztivál nagyszínpadán. Zenei tevékenységét jutalmazva, 2019-ben Pro Arte-díjat vehetett át. Legújabb dalait Bon Jovi és a U2 producerével, Tim Palmerrel készítette el. A dal számos Kárpát-medencei rádióban szól, angol változata több külföldi országban megjelent, megjelenik. Menedzserként a You and Media Management vezetője számos hazai népszerű zenei előadójának turné- és PR menedzsere.



A Dirty Slippers zenekar és Lobó-Szalóky Lázár éve tehát remekül indult, azonban a folytatás sem várat sokat magára: a poprock trió január 18-án Békéscsabán akusztikus koncerttel indítja a 2020-as turnéját!



Fotó: Harasztia Nóra [2020.01.13.] Megosztom: