Békéscsabán is bemutatják az Egri csillagok musicalt Várkonyi Mátyás és Béres Attila Egri csillagok című történelmi musicalje lesz az év első bemutatója a Békéscsabai Jókai Színházban, a darabot keddtől láthatja a közönség. Az Egri csillagokat a színház művésze, Katkó Ferenc rendezi, aki elmondta: előadásukban keveredik a fantázia és a történelmi valóság. A darab hősiességről és árulásról, szerelemről és bosszúvágyról, legendás történelmi győzelemről szól; minimális a szöveg, 14 tagú zenekar játszik, színi hallgatók és a békéscsabai Balassi Táncegyüttes táncosai jelennek meg a színpadon. A darab központi gondolata a hűség és a hazafiasság. Hozzátette: nem könnyű színpadra vinni a művet, mert az alapjául szolgáló könyvet és az abból készült filmet mindenki ismeri és azt várja vissza; ám a filmhez képest szűkített a színpadi variáció, kevesebb a szereplő. A rendező néhány helyen változtatott a szövegkönyvön is, amit a musical szerzői elfogadtak.



"Romantikus történelmi mesét szeretnénk elmesélni, megidézni azt a legendás kort, a hős várvédőket" - fogalmazott Katkó Ferenc, hozzátéve, hogy a csatajeleneteknél nem használnak fegyvert, helyette a tánccal, mozdulatokkal adják vissza az események hangulatát.



Különlegesnek ígérkezik a díszlet, Egyed Zoltán díszlettervező egy virtuális világot, kiterjesztett valóságot visz a színpadra. Több síkban forgatható ledfalak érzékeltetik a helyszíneket, a várfalakat, a tájat, a füstöt, a ködöt - árulta el. Kiss Kata jelmeztervező ruhái korhűek, a regényhez hű öltözetek lesznek.



A szereposztás érdekessége, hogy Dobó István figurájára az egri Gárdonyi Géza Színház művésze, Kelemen Csaba kapott meghívást, aki több mint húsz éve játssza már ezt a szerepet. Hegedűs hadnagyként a szabadkai Kovács Nemes Andor lép színpadra, Bornemissza Gergelyként Puskás Dániel, Cecey Évaként Nádra Kitti. A gyermek Gergő és Vicuska szerepét hat gyermek próbálja.



Seregi Zoltán direktor az olvasópróbák kezdetén úgy fogalmazott, a Gárdonyi Géza regénye nyomán született színpadi változat a magyar történelem olyan eseményét idézi fel, amelyre büszkék lehetünk, amely erősítheti nemzeti identitástudatunkat.



Magyarországon az iskoláskorú gyerekek mintegy 20-25 százaléka sosem jut el kőszínházba, ennek az aránynak a javítását tűzte ki célul a Lázár Ervin Program, amelyhez a Békéscsabai Jókai Színház is csatlakozott, az Egri Csillagok musical is része a programnak. A tervek szerint a helyi általános iskolák harmadikos és ötödikes tanulói ingyen tekinthetik meg az előadást.

