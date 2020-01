Kapcsolódó cikkek • Megnéztük a Charlie koncertet a Barba Negrában Kapcsolatok • Charlie (Horváth Károly) Horváth Charlie: "Tavaly januárban döntöttük el..." Villáminterjú Charlie-val az új lemezről. Örömmel vette a Barba Negra közönsége a bejelentést, hogy új lemezzel jelentkezik a Charlie Band. Mikorra várható az új lemez? Tavaly januárban döntöttük el a zenekarral, hogy csináljuk ezt a dolgot. Március-április óta írják a kollégáim a zenei anyagot. Pár nappal ezelőtt mentünk be stúdióba. Ma már annyiból kicsit könnyebb a helyzet, mint régen, hogy az alapokat már otthon veszik fel a zenészek, nem kell mindent stúdióban csinálni. Áprilisra, húsvétra szeretnénk megjelentetni az anyagot. A mai koncerten is kaptunk egy zenei keresztmetszetet a pályád különböző korszakaiból. Az új lemezen milyen dalokra számíthatunk? Úgy tervezzük, hogy 12-14 dal lesz a lemezen. Az érdekessége annyi, hogy olyan emberek szerepelnek majd rajta az én zenekarom kívül, akiket imádok, szeretek. Három duett lesz a CD-n, Szolnoki Petivel, Tóth Verával, Nikával (Veres Mónika). Véleményem szerint a világ legöregebb zenekar vagyunk, 45 éve ismerjük egymást, ennyit senki sem muzsikált együtt. Fiatal korunktól együtt zenélünk, ez nagyon jó csapat, tanáremberek. A dalszerzők ugyanazok, mint régen. Lerch Pista kivételével, László Attila, Halász Jani, Horváth Attila. Dolgozik velünk egy régi barátom, aki most 80 éves, Münchenből hazaköltözött a feleségével. Ő miatta lettem zenész, nem énekes, zenész. Tizenhat éves koromban kezdtem el trombitálni. Ők jazz-t játszottak, kimentek külföldre, Ő kint maradt. Most hazaköltöztek és írt két dalt a lemezre, ami angol nyelvű lesz. A rock, jazz, blues, funky stíluselemei vannak jelen a zenédben. Az új lemezen kiemelkedik valamelyik? Gondolatvilágában mi jellemzi majd? Stílusában az én zeném lesz. Az én zeném pedig, nem három akkord, rap betét. A szövegek 70 százaléka megvan, olyan gondolatokból, amik most foglalkoztatnak bennünket. Ha Isten is megsegít, március 10-re kész vagyunk. Én egy nap alatt feléneklek tizennégy nótát. A felvételek a Tom-Tom Hangstúdióban készülnek. Azt még nem tudom, hogy fog kinézni, amikor befejezzük, de én esküszöm rá, hogy ez lesz a legjobb lemezem. Úgy érzem kötelességem, hogy megcsináljuk ezt a lemezt, ez az utolsó lemezem, ez ezer százalék. Elég végérvényes megfogalmazás. Sok rajongód veled zúgta ezen a koncerten a dalokat, az „utolsó” jelzőnek nem hiszem, hogy örülnek. Meg fog jelenni a lemez, letöltik és kész. Csak az őrült Charlie rajongók fogják megvenni, akik megvették a 37 lemezt, akik követnek engem, a Generáltól a Tátrai korszakon át a mai napig. Ez nem üzleti vállalkozás, ebből már nem lesz egy fillér sem. Az ötödik saját kiadású lemezem lesz. Nem a zeneletöltési szokások, a technikai változások miatt utolsó ez a lemez, hanem mert ma az emberek többségének nincs szüksége zenére, a „kutyaszart” veszi a közönség. Szerencsére van még egy réteg, aki imádja a jó zenét, akinek füle van. 1964-től zenélek, én zenész vagyok, a zene tőlünk jön. Az interjút készítette: Jagri Ágnes Fotó: Horváth Charlie hivatalos oldala [2020.01.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Basszusgitáros lányt keresünk zenész » gitáros [2020.01.29.]

first-finance szolgáltatás [2020.01.25.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu