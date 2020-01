Megnéztük a Charlie koncertet a Barba Negrában A Charlie Band a Barba Negrában koncertezett 2020. január 17-én. A közönség a zene ünnepén járt ott. Tudatosan vagy tudattalanul, de részese lehetett annak a stílus elegynek, mely a legnemesebb rock, jazz, blues, funky, soul stílusjegyeket vegyíti magába. Az este megidézte az 1990-es évek zenei arany és platina korát. A MégEgyKör zenekar, Abaházi Csaba – ének, Martonosi László – dobok, Beke Péter – gitár, Takáts Botond - basszusgitár, vokál (+)Riz Levente - billentyűs hangszerek, vokál, lelkesítésében indult a buli. Abaházi Csaba elmondta, számukra még mindig olyan, mintha Riz Levente barátjuk ma is velük lenne, felvételről ezen az estén is hallható volt játéka. A 90-es évek dallamos rockot játszó Sing Sing együttesének dalaival, néhány világslágerrel, és saját szerzeményeikkel hangolták be a fiúk a közönséget. Charlie neve, a tisztelet hangján az összekötő szövegekben többször is elhangzott. Mire a zenekar a „Csináljunk egy őrült nagy bulit ma éjjel” sorhoz ért, a közönség kellően felszabadulva élvezte a bulit. Ráadás nótát is kértek, elhangzott a zenekar névadó nótája is a Még egy kör. Az idősebb korosztály érkezett korábban, de tíz órára sokat javult az arány. Harmincas, negyvenes értelmiségi fiatalok csoportjai, szülők fiatal felnőtt gyerekkel érkeztek. Zömmel azért mégiscsak az ötvenesek töltötték meg a teret. Valószínűleg újra akarták élni nemcsak a dalok, hanem saját fiatal éveik hangulatát is. A Charlie Band tagjai pedig mindent megtettek azért, hogy ez a hangulat feléledjen és a terem utolsó centiméterébe is eljusson.

Póta András - dob, Lattmann Béla - basszusgitár, Halász János – billentyűs hangszerek, Csiszár Péter - szaxofon és László Attila betegsége miatt, Csókás Zsolt - gitár lépett színpadra. Charlie büszkén mondta el a koncerten, hogy kollégái mind tanáremberek is. Nemcsak képzett zenészek, de részt vesznek a fiatal tehetségek oktatásában. Tudjuk róluk, hogy a világ színpadain, világhírű muzsikusokkal lépnek fel. A 70-es, 80-as évek óta, több formációba, több produkcióba adják tudásukat, tapasztalatukat, művészi kreativitásukat, melyet a közönség és a szakma rangos elismerésekkel díjazott. Charlie úgy számolja, hogy tíz éve nincs koncert turné, talán ezért, hatalmas örömmel csaptak bele a muzsikálásba.

A dobok, a basszusgitár, majd minden hangszer megszólalt, még néhány igazítás következett a hangpulton és a „Hűvös a város és az este hideg, Unom a csöndet, de mégse tudom, kinek is szóljak” sorokkal indult a buli. A közönség pedig, mint egy hatalmas kórus, bele is kezdett a nótába. Az 1994-es első önálló stúdióalbum a Charie, és az 1995-ös Mindenki valakié lemez anyaga jórészt elhangzott a koncerten. Ezek az albumok –mint Charlie minden albuma– rendkívüli zenei igényességgel készültek. Magukban hordozták a zenész addigi utazásainak, „tanuló éveinek” minden értékét. Személyes hangvételük, életrajzi ihletettségük miatt, igazi önvallomásoknak gondolták a hallgatók, és mivel Charlie valóban a világot járta be, zenéjében is a világ jelent meg. Hangzásában, témáiban, képi világában egyedi volt és rendkívül gazdag. Nem volt véletlen, hogy az „Év albuma” lett mindkét lemez. A Fűszer cseppenként 98-as albumról is volt ízelítő a koncerten, például a Kávéház című dal. Ez a lemez is gyémántlemez lett a maga idejében. Szinte biztos vagyok benne, hogy ha nem is ezen a koncerten, de ez a közönség belegondolt már mélyen az ilyen sorok értelmébe, hogy „Jegyem van egy útra. Nincs kitöltve meddig jó. Néhány kör a Nap körül. A vége úgysem látható.”, „Odakinn a város igazi hétköznapi színház”, „A csomagom is nehéz, A szívemen is súly”. Ezek a dalok az életből kiragadott kis történetek, nagy mondanivalóval, úgy futnak végig a fejünkben, mit egy film, észrevétlen adnak valamit, ami bölcsesség, megnyugvás, ellazulás. Óhatatlanul is kialakul az emberben egy vágy, átélni azt az utat, azt a sorsot, azt a szerelmet és barátságot, azt az életérzést, amiről Charlie mesél. Közben pedig fantasztikus hangszeres szólamok indultak be a nótákban. Zenei interakciók, feldobott témák, az emberi gesztusok kifejeződései a hangszeres játékban. A Csak a zene van című dal volt ennek a legmarkánsabb példája az estén. Egy összenézésből, mosolyból kialakult egy értékes zenei helyzet, amitől a dal egyszerivé és megismételhetetlenné vált. A koncert bővelkedett improvizációban, hangszeres szólóban, énekes szólóban. Charlie és a közönség közti felelgetésben, és azt kell mondanom jó hallású, jó hangú közönség verődött össze. Nem maradtak el a jól ismert Charlie-s mozdulatok, a csípő billentés, a felugrás, a karok szárnyaló lebegése.

A Zenegép című nótára (Miklós Tibor- Novai Gábor) hullámzó, táncoló tömeggé vált a nézőtér.



Ezen a ponton jelentette be Charlie, hogy már dolgoznak az új lemezen, húsvétra várható a megjelenése. Sajnos Lerch István hosszantartó betegsége miatt, ezen a lemezen, már nem tud közreműködni, László Attila, Halász János és Horváth Attila állandó szerzőtársak mellett. Az este talán legmegindítóbb pillanata volt, mikor Charlie, Halász János kíséretében Várkonyi Mátyás-Miklós Tibor dalába kezdett. „Könnyű álmot hozzon az éj” - együtt zúgta vele a közönség az utolsó szóig, az utolsó hangig. Azt hiszem maga a zenész is meghatódott ettől.

Talán csak számomra volt érdekes megfigyelés, hogy valamikor ennél a dalnál öngyújtót gyújtottunk a koncerteken. Most videók készültek, számtalan élő bejelentkezés a közösségi médiába, vagy csak saját részre elmentve. A koncert végén a Charlie Band köszönte a Barba Negrának a meghívást, és nagyon köszönte a fiataloknak, hogy eljöttek.

A ráadás nótákat, a Jég dupla whiskyvel, és az Az légy, aki vagy című dalokat is együtt énekelte velük a közönség, ezzel búcsúzott a Charlie Band. A Barba Negra viszont továbbra is színes koncertkínálattal várja a bulizni vágyókat:

