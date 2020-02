Kapcsolatok • Legnépszerűbb csengőhangok • Molnár Ferenc "Caramel" Zenerégész: Mi történt február elsején? Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zenei eseményeit. Tekintsük meg, mi történt február 1-jén! - Ezen a napon született Molnár Ferenc "Caramel". Ma Ignác, Virgínia, Brigitta, Efraim, Gitta, Innocencia, Szevér napja van.



Események:



1893. Torinóban, a Teatro Regióban bemutatták Giacomo Puccini Manon Lescaut című négyfelvonásos operáját

1896. Torinóban, a Teatro Regióban bemutatták be a Bohémélet című négyfelvonásos operát



1963 Egy Winnipeg-i country clubban fellépett Neil Young, aki ekkor már profi zenész volt - mindössze 17 éves korában.

1964 A "Beatles" elérte az amerikai toplistán az első helyet "I Want To Hold Your Hand" nótájával, s azt hét héten keresztül megtartotta



1965 Az Arthur Smith Studio-ban James Brown felvette a "Papa's Got A Brand New Bag" c. dalát, amely később Grammy-díjat is nyert, mint a legjobb Rhythm and Blues felvétel 1968 A The Who San Joséban elindította harmadik Észak-Amerikai turnéját.

1972 Chuck Berry egy koncertfelvétellel került a brit kislemezlista élére. A dal címe: "My Ding-a-Ling".

1981 Megjelent a Duran Duran első kislemeze, a "Planet Earth".

1988. Feloszlott a Cars együttes



1992 George Michael és Elton John duettje, a "Don't Let The Sun Go Down On Me" az amerikai kislemezlista élére tört. Az eladásokból származó bevétel jótékonysági céllal AIDS-alapíványokhoz került.



2009 Bruce Springsteen 16. stúdiólemezével, a "Working on a Dream"-mel a brit slágerlisták élére lépett.

2013 A Coldplay "Clocks" című dala kapta a legtöbb szavazatot a BBC Radio 6 zenei Top 100 listáján. Több, mint 100.000 szavazat érkezett, ahol az elmúlt 10 év zenei terméséből válogathattak a hallgatók.



Született: 1690. Francesco Maria Veracini firenzei zeneszerző, hegedűművész

1743. Giuseppe Ottavio Pitoni itáliai zeneszerző

1791. Charles J. Sax belga hangszerkészítő

1859. Victor Herbert (Victor August Herbert) ír-amerikai zeneszerző

1914. Vargyas Lajos népzenekutató

1922. Renata Tebaldi olasz opera-énekesnő

1938. Jimmy Carl Black/James Inkanish dobos (Frank Zappa/Farrell & Black Band/Muffin Men)

1939. Serly Lajos zeneszerző, színházalapító

1950. Richard Williams amerikai gitáros Kansas együttes tagja

1952. Jandó Jenő zongoraművész - Díjai : Kossuth- és Liszt-díjas érdemes művész, a Bartók-Pásztory-díj

1968. Lisa Marie Presley énekesnő

1971. Ron Welty amerikai dobos, az 1984-ben alakult Offspring együttes tagja

1975. Big Boi Grammy-díjas amerikai rapper, az Outkast tagja

1982. Molnár Ferenc "Caramel" énekes

1994. – Harry Styles, a One Direction együttes brit énekese



Elhunyt:

1939. Meghalt Serly Lajos operett- és dalszerző, az óbudai Kisfaludy Színház alapítója



