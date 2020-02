Ne játsszá - a Balkan Fanatik és a ManGoRise közös dallal jelentkezett A „Ne játsszá” egy szerelmi témát derűsen, könnyedén bemutató, népzenei elemekkel is fűszerezett, újszerű hangzásvilágú nóta, a Balkan Fanatik és a ManGoRise első közös dala. A ManGoRise stílusa a mainstream pop és az underground különleges elegye, melyeket a zenekar játszi könnyedséggel vegyít. Inspirálja őket a hip-hop, a drum&bass, a jazz, a funky és a dubstep is. A csapat egyedülálló módon minden szerzeményt önállóan önt végleges formába: maguk írják és hangszerelik dalaikat, klipjeiket az első kockától a publikálásig maguk menedzselik. Így születnek az olyan dalok, mint a Szó nem elég című nóta, amely immár 8,5 milliós megtekintés felett jár a videómegosztón. A Balkan Fanatik a hazai zenei élet a stílus nagy öregje, a zenekar, amelytől garantáltan mindig minőségi muzsikát kapunk: a magyar népzenei és az elektronikus elemek különleges elegyét, amely tavasztól őszig nem csak a a hazai gasztroesemények kihagyhatatlan eleme. A zenekar a téli hónapokban új dalokon dolgozott, melyek közül már a nyári bulikon hallhat is majd a közönség. E két formáció együttműködésének első eleme a a Ne játsszá című dal és a hozzá tartozó klip is. [2020.02.05.] Megosztom: