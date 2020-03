"Megértésüket, együttműködésüket köszönjük." - Fontos hírt közöltek Koncz Zsuzsa oldalán Fontos hírt közöltek Koncz Zsuzsa oldalán március 12-én. Mutatjuk a tájékoztatást. "Tájékoztatás a koronavírusról Kedves Közönség! Magyarország kormányának döntése értelmében, a megfogalmazott iránymutatást követve a Müpa a mai naptól kezdődően – egyelőre 2020. március 31-ig – az előadásait nem tartja meg.

Így Koncz Zsuzsa március 17-i koncertje is elmarad. A megvásárolt jegyeket a Müpa visszaváltja, ennek módjáról a Müpa tájékoztatja a közönséget." - indul a közlemény. Hozzátették: "Az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel Koncz Zsuzsa országos turnéját is felfüggesztik a szervezők. Az egészségügyi veszélyhelyzet megszűntével a koncerteket előrehátalóan egy új időpontban rendezik meg. A megvásárolt belépők az új időpont kihirdetéséig, illetve az új időpontra is érvényesek. Amennyiben a jegytulajdonosnak valamilyen okból nem megfelelő az új időpont, akkor a jegyek a váltás helyén visszaválthatók. Megértésüket, együttműködésüket köszönjük." [2020.03.13.]